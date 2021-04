Le meilleur de Laurent Gerra avec Valéry Giscard d'Estaing et François Bayrou

publié le 11/04/2021 à 10:45

"François...François", interpelle Valéry Giscard d'Estaing depuis le ciel. "C'est vous Valéry ?", demande alors François Bayrou. "Oui c'est moi François, Valéry". "J'aime toutes vos chansons François Valéry", lance alors le Haut-commissaire au plan, visiblement un peu perdu.

"Il a beau avoir une grosse tête, y a rien dedans", s'agace l'ancien président. "C'est moi, Valéry Giscard d'Estaing, de l'UDF, je vous parle de là-haut. J'ai interrompu un scrabble avec Helmut Schmidt", raconte-t-il.

"Pardonnez-moi Valéry, mais j'ai beaucoup de travail. Je suis Haut-commissaire au plan et le seul plan que j'ai réussi à proposer en six mois à Emmanuel, c'est un plan de travail pour sa cuisine équipée du Touquet, une cuisine Mobalpa, que j'ai déniché dans la zone industrielle entre la Halle aux chaussures et le Buffalo Grill", répond François Bayrou, qui n'a visiblement pas le temps pour les bavardages.