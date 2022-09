Pourquoi une rumeur risque de faire disparaître définitivement les rhinocéros

Le rhinocéros est le deuxième plus gros mammifère terrestre derrière l’éléphant. Il y en avait 500.000 au début du XXème siècle, aujourd’hui ils sont moins de 30.000. La faute aux braconniers.

"Rhinocéros", ça vient du grec "rhis" qui veut dire "nez" et keras qui veut dire "corne"… Mais le rhino, lui, sa corne, ce n’est pas de l’ivoire, c’est de la kératine. La même substance que nos ongles et nos cheveux ! Quelque part, le rhinocéros, c’est comme s’il avait un gros orteil au milieu du nez. Et un ongle qui peut atteindre jusqu’à un mètre, je vous raconte pas la taille du coupe-ongles.

Mais si c’est de l’ongle, pourquoi est-ce si convoité ? La faute à la Chine, au Vietnam car si pour nous le rhinocéros c’est l’Afrique, 3 de ses 5 espèces aujourd'hui quasi éteintes viennent d’Asie. Et là-bas, la médecine traditionnelle est persuadée des bienfaits de la poudre de corne de rhino. Elle soignerait les saignements, la fièvre et les troubles de l’érection, c’est mieux que le marabout de Paul Pogba !

500 et 1.000 rhinocéros tués par an

Et c’est avéré un minimum ? On a étudié cela scientifiquement et en gros, bah non. Mais le problème, c’est que les croyances sont bien ancrées et qu’une rumeur a relancé le braconnage en 2008. Un ministre vietnamien a raconté que grâce à la corne de rhinocéros, il avait guéri du cancer. On n’a trouvé aucune preuve de l’existence de cette déclaration.

Ce sont les braconniers, en fait, qui ont lancé cette rumeur pour relancer le trafic. Et ça a marché : depuis entre 500 et 1.000 rhinos sont tués par an. Et ça se vend à prix d’or. Plus cher que l’or même ou que la cocaïne. Entre 50.000 et 70.000 euros le kilo. Le pire, c’est qu’on a trouvé d’autres fausses vertus à cette corne : les jeunes Vietnamiens friqués la mettent dans leur cocktail. Soi-disant ça évite la gueule de bois.

Et comme la croyance se nourrit aussi de l’actualité, évidemment elle soigne le coronavirus. Alors que on le rappelle, prendre de la corne de rhinocéros, ça revient en gros à se bouffer les ongles !

