Pourquoi Roger Federer se serait bien passé de croiser un policier de la ville de Bâle

Roger Federer va jouer ce vendredi 22 septembre le dernier match de sa carrière à Londres lors de la Laver Cup. Le Suisse se serait bien passé de croiser un jour un policier de la ville de Bâle… Bâle, c'est la ville natale de Federer où à 4 ans, il a commencé le tennis.

Six ans plus tard, en 1991, il joue déjà son premier tournoi junior. Celui de Pratteln. Au premier tour, face à lui, un certain Reto Schmidli, plus âgé que lui puisqu’il a 13 ans. Et là ça ne va pas se passer vraiment comme prévu pour Roger… Federer débute en compétition, il fait beaucoup d’erreurs, il arrose le court comme un Henri Leconte à la grande époque. Et du coup il s’énerve.

Parce que le Federer gentleman-tennisman d’aujourd’hui, c’est pas le même modèle que celui des débuts. Disons que c’était un mélange de John McEnroe pour les colères sur le court et de Benoît Paire pour la collection de raquettes fracassées au sol. Bref, il perd ce match. Et pas qu’un peu, il prend une rouste. Deux roues de bicyclette comme on dit au tennis : 6-0, 6-0 ! Il est au fond du trou, comme on dit à Bâle…

Reto Schmidli, le tombeur de Roger Federer

C’est pas tous les jours qu’il a dû prendre 6-0, 6-0, Federer ? Non, sur les 1.526 matchs qu’il a disputés, c’est même la seule et unique fois que ça lui est arrivé. Ce que Reto Schmidli a réussi à faire face à Roger Federer, Nadal, Djokovic, Sampras et les autres n’y sont jamais parvenus.

Et ce Reto Schmidli, il a fait une grande carrière, lui ? Il aurait bien aimé, il avait un bon service, un bon revers mais qui ne l’ont pas emmené pas aussi loin que Roger. Il est monté jusqu’à la 40ème place du classement national suisse. Et puis il a fini par arrêter. Comme il était fan de "Columbo", il est devenu policier. Et il a revu Federer depuis ? Oui, une fois au tournoi de Bâle.

Et là Roger était numéro 1 mondial. Mais il a immédiatement reconnu Reto Schmidli, qui avait pourtant 25 ans de plus et une coupe de cheveux à la Louis Bodin. Il est venu le saluer direct ! Ils n’ont pas reparlé de ce 0-0 que Federer n’a pas pu oublier car, figurez-vous, il se souvient du score des 1.526 matchs de sa carrière et du nom des 350 joueurs différents qu’il a affrontés ! Son cerveau, il est bien Suisse aussi car c’est de l’horlogerie !

