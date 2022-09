Alimentation : pourquoi, à l'origine, la pizza n'était pas à la tomate ?

Quand on pense "pizza", on pense automatiquement "sauce tomate". Et pourtant, à sa création à Naples au XVIe siècle, elle était blanche, comme on appelle de nos jours celle avec une base par exemple de crème fraîche. C'était quelque chose de sommaire puisque la pizza à l’origine, c’est une simple galette de pain, d’où son nom qui vient du mot grec "pita", autrement dit "galette de pain".

À l'origine, la pizza était un plat de pauvres, une sorte de crêpe de pain fadasse dont on essayait de relever le goût avec ce qu’on avait sous la main, du gros sel ou du gras de porc, mais pas avec de la sauce tomate. Simplement parce que la tomate n’existait pas encore ! Enfin, elle existait au Pérou et elle venait tout juste d’arriver en Europe, notamment en Italie, ramenée par les explorateurs. Ils la baptisèrent d'ailleurs "pomme d’or", en italien "pomodoro", nom qu’elle a toujours de l’autre côté des Alpes.

On s’est mis à la cultiver petit à petit et il a donc fallu un bon siècle pour qu’elle se répande dans tout le pays, y compris dans la région napolitaine, et qu’on commence à faire de la sauce. Et il a fallu un siècle supplémentaire, soit 200 ans après l’invention de la pizza, pour qu’elle en devienne un ingrédient majeur, car elle faisait peur.

Longtemps, la tomate n’était pas considérée comme comestible, car elle est de la famille de la belladone, plante qu’on associait à la sorcellerie et à la magie noire et qui pouvait s’avérer mortelle. Cet a priori a fini par disparaître, et la sauce tomate est devenue la garniture reine. En juin 1889, on a créé la pizza margarita pour la reine Marguerite aux couleurs de l’Italie : du basilic pour le vert, de la mozzarella pour le blanc et de la tomate pour le rouge. À partir de là, la sauce tomate est devenue la base incontournable de la majorité des 30 milliards de pizzas fabriquées chaque année, ce qui en fait le plat le plus consommé au monde.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info