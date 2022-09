Pourquoi ne montons-nous pas les girafes comme les chevaux ?

À part quelques rares numéros de cirque, au cours de l’histoire les hommes n’ont jamais chevauché et ne chevauchent toujours pas de girafes. Si Jules César l’a ramenée en Europe en souvenir de ses conquêtes africaines, c'était comme trophée et non comme monture. Mais, il faut dire que "le chameau léopard", c’était son nom à Rome, n’est pas du genre commode.

Même si le nom girafe vient de l’arabe "zarafah" qui veut dire "charmante", la girafe ne l’est pas tant que ça. Quand on l’aperçoit dans la savane ou au zoo, elle a l’air calme et tranquille. Mais, a contrario du cheval, qu’on peut approcher facilement de près, et c’est pour ça qu’on l’a choisi comme monture la plus répandue sur la planète, la girafe, elle, déteste ça. Sans doute parce que dans la nature, ceux qui viennent vers elle sont souvent ses prédateurs comme le lion. Donc plus on est près d’elle, plus elle s’énerve et plus elle s’énerve, plus elle est dangereuse.

La girafe a aussi des petites cornes, les cornillons, avec lesquels elle peut asséner des violents coups de cou. C’est comme ça que les mâles se battent entre eux pour se disputer une femelle. Elle possède également grandes pattes. Quand on voit qu’une ruade de cheval peut tuer un homme, imaginez un coup de sabot d’une girafe !

C’est pour ça que les lionnes lui sautent dessus quand elles l’attaquent et à plusieurs généralement, car un simple coup de patte de girafe qui touche la tête d’un lion peut le décapiter d’un coup ! Bref autant d’arguments qui font que l’homme a préféré se rabattre sur d’autres herbivores moins nerveux.

