"Astérix et Obélix" : pourquoi Walt Disney est à l’origine d’un des personnages principaux de la BD

Le premier teaser du film Astérix et Obélix : l’empire du Milieu, qui sortira le 1 er février 2023, a été dévoilé. Et Walt Disney est à l’origine d’un des personnages principaux d’Astérix. Car Walt Disney, c’était l’idole d’Albert Uderzo. Sa toute première BD, celle qui lui a donné la vocation, c’était Mickey Mouse. Qu’il s’amusait à dessiner comme d’ailleurs Félix le Chat.

Uderzo a toujours aimé croquer les animaux. Son tout premier premier dessin publié en 1941, c’est un pastiche du Corbeau et du Renard. C’est pour ça qu’Astérix et Obélix n’ont d’ailleurs failli jamais exister… En 1959 lorsque le journal Pilote demande une nouvelle série aux deux papas d’Astérix, ils ont l’idée de faire une version moderne du Roman de Renart.

Une BD avec des animaux, comme Mickey, c’est le rêve pour Uderzo. Enthousiastes, ils en parlent à un pote dessinateur qui leur dit "c’est une super idée mais quelqu’un vient de l’avoir avant vous !". En urgence, ils changent leur fusil d’épaule et ont l’idée d’un petit personnage aussi rusé que Renart, ce sera un petit Gaulois, Astérix.

La naissance d'Idéfix

Mais Uderzo gardait dans sa tête cette envie de dessiner un animal. Et le cinquième album d’Astérix, Le Tour de Gaule va lui en donner l’occasion. Dans le scénario, Goscinny glisse la présence d’un petit chien qui attend devant une charcuterie. Sans aucune précision, ni description. Dans l’idée juste d’un éventuel gag. À ce moment-là c’est rien du tout puisqu’il n’est pas dans la suite du scénario.

Sauf qu’Uderzo saute sur l’occasion. Et décide que ce petit chien blanc avec les bouts des pattes et des oreilles noires va suivre Astérix et Obélix. Il le glisse dans toutes les cases où les deux Gaulois sont présents. Des cases qu’il trouvait un peu vides donc ce chien tombe à point. Goscinny valide l’idée, il faut maintenant lui trouver un nom… Et c'est Goscinny qui l’a trouvé ? Non, c’est le seul nom de personnage dont il n’est pas le créateur.

Pour baptiser ce petit chien, le journal Pilote lance un grand concours auprès de ses lecteurs. Des dizaines de noms sont proposés : Patracourcix, Trèpetix, Paindépix, Papeurdurix. Mais une proposition revient cinq fois : Idéfix. Que choisissent Uderzo et Goscinny car le nom est court, il claque et surtout représente bien ce petit chien qui a deux idées fixes : suivre les Gaulois partout et surtout de gros nonosses !

