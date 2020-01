publié le 04/01/2020 à 10:29

La nouvelle année a commencé, et avec elle vos séries préférées reprennent ! En streaming ou à la télévision en France ou à l'étranger, l'année 2020 a à peine commencé, qu'elle s'annonce déjà chargée.

L'année 2019 a été marquée par la fin tant attendue de Game of Thrones, et la suivante voit également son lot d'ultimes saisons. Parmi les séries qui se termineront cette année : Lucifer, dont la date de sortie de la saison 5 n'a pas encore été communiquée, et Homeland qui fera un ultime retour sur les écrans en février.

D'autres séries sont en pause : c'est le cas de The Good Place qui reprendra sur Netflix le 10 janvier prochain pour mettre un point final à quatre saisons rythmées par les péripéties d'Eleanor (Kristen Bell), Chidi, Tahani (Jameela Jamil) et Jason dans l'au-delà. Au programme, on reprend aussi la saison 10 de The Walking Dead interrompue pour quelques semaines en novembre dernier, avant d'attaquer la saison 11.



Afin de vous préparer, RTL.fr vous dévoile le calendrier de rentrée de vos séries préférées.

Janvier

Skam, saison 5 (6 janvier, France TV Slash) : la dernière saison de la série diffusée en temps réel sur les réseaux sociaux sera diffusée à partir du 6 janvier. Après une quatrième saison qui faisait d'Imane le personnage principal de la série, la prochaine devrait s'attarder sur celui d'Arthur.

Sex Education, saison 2 (17 janvier, Netflix) : c'est une des saisons les plus attendues sur Netflix en ce début d'année 2020. La série qui aborde la sexualité sans tabou reprendra pour huit nouveaux épisodes, dont l'intrigue n'a pas encore été révélée.

DC's Legends of Tomorrow, saison 5 (20 janvier, CW) : la super-team qui peut voyager dans le temps devra se serrer les coudes, après le rebondissement de la fin de la saison 4. Une alliée se révèle être une ennemie, cheffe des forces des Enfers, tandis que Zari a réussi à changer son passé, tout en effaçant son présent et son futur par la même occasion.



Les autres séries à regarder en janvier : la saison 4 de The Good Place (10 janvier, Netflix), la saison 3 des Nouvelles aventures de Sabrina (24 janvier, Netflix), la saison 2 des Titans (10 janvier, Netflix), la saison 4 de The Bold Type (23 janvier, ABC).



Février

The Walking Dead, suite de la saison 10 (pas de date précise, AMC) : Michonne, Daryl, Carol et leurs compagnons poursuivent leur lutte contre la sanguinaire Alpha, bien décidée à annihiler toute résistance.



Star Wars : The Clone Wars, saison 7 (pas de date précise, Disney +) : annulée brutalement en 2013, la série animée Star Wars : The Clone Wars sera bel et bien de retour. 12 nouveaux épisodes ont été commandés afin de terminer la série qui se déroule entre La Guerre des Clones (épisode II) et La Revanche des Sith (épisode III) avec Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin qui a quitté l'Ordre Jedi après avoir été accusée de meurtre.



Homeland, saison 8 (9 février, Showtime) : après un report (la saison 8 devait être diffusée à l'été 2019), Homeland fait son retour sur les écrans en 2020 pour une ultime saison. Peu de choses sont déjà connues sur l'intrigue, mais on sait qu'elle se déroulera quelques mois après la dernière.



Les autres séries à regarder en janvier : la saison 7 de Brooklyn 99 (6 février, Netflix), la saison 2 de The Umbrella Academy (pas de date précise, Netflix).

Avril

La Casa de Papel, partie 4 (3 avril, Netflix) : la fin haletante de la troisième partie laisse place à beaucoup d'interrogations. L'intrigue doit se poursuivre sur le braquage mené à la maison de la Monnaie de Madrid.



Killing Eve, saison 3 (pas de date précise, BBC) : quel avenir pour Eve après la fin intense de la saison 2 ? Sandra Oh et Jodie Comer reviennent dans une nouvelle saison de la série créée par la phénoménale Phoebe Waller-Bridge.

Décembre

La fabuleuse Mme Maisel, saison 4 (pas de date précise, Amazon) : la série star des récompenses américaines est nommée dans la catégorie "Meilleure série TV" et "Meilleure comédie musicale" aux Golden Globes 2020. La saison 4 devrait se dérouler dans la ville natale de Midge, New York, où elle continuera sa carrière d'humoriste.

Dates encore inconnues

Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D, saison 7 (ABC) : Ultime saison pour l'équipe de Phil Coulson (Clark Gregg), que les fans ont retrouvée au cinéma dans Captain Marvel. Pour le moment, on sait que cette dernière saison aura 13 épisodes, comme la saison 6 toujours en cours de diffusion.



Lucifer, saison 5 (Netflix) : Chloé et Lucifer auront-ils droit à leur "happy end" ? C'est ce que tous les fans se demandent après la fin déchirante de la saison 4, où le Diable doit retourner aux Enfers afin de protéger la Terre et ses proches. Ultime saison de la série sauvée par Netflix, après avoir été annulée par Fox. On ignore encore la date de diffusion de cette dernière saison, mais les fans devraient avoir des nouvelles sous peu.



The Witcher, saison 2 (Netflix) : après une première saison réussie, Geralt (Henry Cavill), Yennefer(Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan) seront de retour sur Netflix. Nul doute que la suite de leur épopée dans un monde rempli de magie et de créatures redoutables sera stupéfiante.



Autres séries à regarder courant 2020 : la saison 5 du Bureau des Légendes (Canalplus), la saison 3 de Pose (FX), la saison 4 de 13 Reasons Why (Netflix), la saison 4 de Westworld (OCS), la saison 4 de Dix Pour cent (France 2), la saison 3 de Baron Noir (Canal+).