The Witcher est probablement l'une des séries les plus attendues de cette année. Netflix se prépare à fourbir ses armes pour devenir le diffuseur du prochain Game of Thrones. La série inspirée de la saga littéraire polonaise du Sorceleur et du jeu vidéo The Witcher a toutes ses chances dans cette bataille. Il ne reste plus qu'à intriguer le public et à ne pas décevoir les fans.

En attendant la diffusion de la première saison cet hiver, Netflix dévoile au compte-gouttes des scènes, trailers et autres images exclusives. De nouvelles images viennent d'ailleurs d'être dévoilées. Elles sont centrées sur deux des personnages principaux : Geralt de Riv, le Sorceleur (Henry Cavill) et la sorcière Yennefer (Anya Chalotra). On peut voir le chasseur de primes dans un contexte typiquement médiéval, dans une taverne éclairée à la bougie ou sur son cheval dans une épaisse forêt. Yennefer, qui apparaît avec différents visages (déformé puis symétrique et séduisant), semble quant à elle sortir d'une pièce dans laquelle des rituels occultes sont pratiqués.

La dernière photo représente une patte monstrueuse : de gigantesques serres d'oiseau. Le fait que l'on distingue une patte de cheval au premier plan et qu'une main frêle ose s'en approcher laisse croire qu'il s'agit d'un membre découpé. Le Sorceleur a en effet pour habitude de rapporter des trophées de ses chasses. Il s'agit bien souvent d'un morceau de l'animal ou de la créature qu'il apporte comme preuve afin d'être payé.

