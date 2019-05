Game of Thrones : la fin d'une série phénomène, miroir de notre décennie ?

publié le 20/05/2019 à 08:17

Si l'on ne peut révéler le contenu de ce dernier volet à ceux qui ne l'ont pas encore vu, nombreux sont ceux qui vont être surpris par la résolution finale de cette guerre de pouvoir, même après avoir vu l’avant-dernier épisode spectaculaire.



Petit indice, sans rien dévoiler, l’actrice Emilia Clarke, qui interprète Daenerys, a donné un entretien au New Yorker qui a été mis en ligne dès que l’épisode s’est terminé. Elle y raconte que l’histoire de son personnage ressemble à celle de Lawrence d’Arabie. C’est le conseil que lui ont donné les scénaristes, "pense à Lawrence d’Arabie", lorsqu’ils lui ont révélé le sort de son personnage et la fin de la série, il y a 18 mois.

Pendant 1 an et demi, la comédienne a donc gardé le scénario secret, même auprès de ses plus proches amis. Et si l'on ne peut gager que ce dernier épisode satisfera ou non les fans du programme d'HBO, ce dernier volet est plus lent, moins épique que les précédents, et il remballe d’une certaine manière les 8 saisons.

Un phénomène culturel

Mais les adeptes, qui débattent de la série depuis 2011, ne peuvent être tous satisfaits. Ils sont plus d’un million à avoir signé une pétition pour que la chaîne tourne à nouveau la saison finale, qu’ils jugent décevante. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont en ébullition depuis deux heures. Certains disent avoir détesté cette fin et parlent même de désastre.



Cependant, il est certain que Game of Thrones restera la production la plus dantesque de l’histoire de la télé : chaque épisode de la dernière saison coûte 15 millions de dollars, soit le budget moyen de 3 films français.



Elle restera la série phénomène d’une décennie qui a bouleversé la télévision, et nos modes de consommation en matière de fictions. À tel point que la série fait l’objet de cours à Harvard, et de nombreuses thèses. Le président américain envoie même des messages à ses adversaires, et à l’Iran, en reprenant des références à cette dernière.

Le miroir d'une époque de divisions ?

On peut également voir dans Game of Thrones, le miroir d’une époque de divisions, aux États-Unis, au Royaume Uni, où la morale, la justice, la loyauté, le bien, sont parfois remis en question dans le débat public à un point qu’on n’aurait pas imaginé il y a 10 ans.



La violence des mots, dans les paroles, ou sur les réseaux sociaux, donne l’impression que nous vivons dans une société plus crue, plus brutale, plus cynique, plus sombre, particulièrement dans la conquête du pouvoir.



Certains voient aussi dans Game of Thrones une parabole des conséquences du dérèglement climatique. D’autres un reflet des débats sur les femmes et le pouvoir. Comme l’écrit Variety, un magazine de référence à Hollywood, "Game of Thrones définit notre décennie".