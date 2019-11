publié le 11/11/2019 à 09:30

Avec l'arrivée de Disney+ le 12 novembre prochain aux États-Unis, les fans de Marvel trépignent d'impatience. C'est en effet sur la plate-forme de streaming de Disney que la Maison des Idées diffusera ses 8 nouvelles séries.

Nouveauté par rapport aux précédents shows dont Marvel : Les Agents du SHIELD ou Daredevil et Jessica Jones sur Netflix, ces séries Disney+ seront liées aux films. Vient alors une question : faudra-t-il obligatoirement les regarder et s'abonner à la plate-forme de streaming pour comprendre les nouveaux films Marvel de la Phase 4 ?

Interviewé à ce propos par le média américain Forbes, Kevin Feige, le boss de Marvel Studios répond franchement aux fans par l'affirmative. "Si vous voulez comprendre tous les futurs films Marvel, vous devrez probablement vous abonner à Disney+, parce que les événements de ces séries seront liés aux longs-métrages, tels Doctor Strange in the Multiverse of Madness", explique-t-il.



Difficile d'en faire abstraction, mais cela peut être jouable

Il sera donc difficile d'ignorer ce qu'il se passe dans WandaVision pour bien comprendre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou Loki dont les événements provoqueront une partie de l'intrigue de Thor : Love & Thunder. Cependant, il paraît possible de voir les longs-métrages sans voir les séries.

Les réalisateurs et les réalisatrices devraient mettre en place un système de "rappels" dans les films qui permettront de comprendre le pourquoi du comment. Par exemple dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il devrait être expliqué que Wanda est prisonnière de la réalité alternative qu'elle a créée grâce à ses pouvoirs dans WandaVision, après la mort de Vision. Kevin Feige précise d'ailleurs qu'elle aura "un rôle clef" dans le film.

La première affiche officiel de la série "WandaVision" Crédit : capture d'écran Twitter

Kevin Feige a aussi expliqué que la série Loki sera liée au MCU, comme le supposait déjà la rumeur. Loki va se balader dans le passé et modifier les événements survenus dans les précédents films Marvel, obligeant Thor à rétablir la situation à l'aide de dans Thor : Love & Thunder. Nul doute que le réalisateur Taika Waititi pensera à celles et ceux qui n'auront pas regardé Loki pour mettre en place une intrigue compréhensible pour tous et toutes.



Il sera nécessaire pour les réalisateurs et réalisatrices de ne pas partir du principe que les fans verront les séries avant les films, pour ne pas les perdre en chemin. Certains et certaines ne veulent pas sortir leurs portes-monnaies pour Disney+.