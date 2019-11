Réchauffement climatique : les séries télé s'emparent du sujet

publié le 29/11/2019 à 09:48

Après les événements de Game of Thrones que l'on pouvait voir comme une allégorie de réchauffement climatique, de plus en plus de séries sur l'environnement devraient voir le jour. Parmi elles, Ragnarok qui arrivera sur Netflix fin janvier. Une production norvégienne qui raconte l’histoire d’adolescents qui vont se transformer en dieux scandinaves, alors que la nature se déchaîne et le climat se réchauffe.

Quel rapport entre ces deux événements ? Une histoire qui peut paraître un brin complexe mais c’est une manière de traiter le désarrois du climat différemment. La cible, ce sont les adolescents. Ça tombe bien, il semble que ce soit eux les plus motivés dans la défense de la planète. Les producteurs de série l’ont bien compris.

Le réchauffement climatique est une mine scénaristique et plus la peine de se cacher pour en parler. C’est le cas par exemple de Franck Doelger. Producteur du phénomène Game of Thrones, l'homme s’attaque à The Swarm, où la faune marine va se venger des humains polluant les océans. Le thème est vaste et le monde des séries semble avoir trouvé une nouvelle mine.

Un sujet qui fait une arrivée tardive dans les séries

Les producteurs de série sont comme tout le monde. Ils ont mis du temps à comprendre que la souffrance du climat était une réalité. Ensuite, il n’est pas simple d’écrire une série sur ce sujet. Si on vous propose, "j’ai vu une super série, c’est l’histoire de Caroline, elle milite dans une association pour le commerce équitable et contre les SUV, il y a 5 saisons », ce n'est pas très vendeur.

C’est cornélien mais le réchauffement climatique a de la ressource et même des histoires folles. Comme celle de ce groupe de scientifiques américains qui a essayé, dans les années 70-80, de convaincre les états du basculement climatique, mais sans succès. Une histoire vraie, parue dans le New York Times et dont Apple a acheté les droits pour une série prochainement. Scientifiques, activistes, militants radicaux, seront les prochains héros.

La France à la traîne

C’est un long cycle. On n’est pas comme dans Games of Thrones ou La Servante écarlate, des séries dans lesquels les problèmes climatiques sont à l’origine de l’histoire. En France, pas grand-chose sauf cette série sur Canal+, intitulée L’Effondrement. Elle imagine le destin de femmes et d’hommes si tout s’écroule.



Un parti pris spectaculaire. On aime bien quand ça craque de partout, ça fait frissonner. Le réchauffement climatique relance le genre "catastrophe" type La Tour infernale, un incendie à grande échelle. Série et réchauffement climatique, ou comment la fiction aide à comprendre la réalité.

Le plus : Boris Johnson remplacé par un bloc de glace

En pleine campagne pour les législatives, la chaîne britannique Channel 4 voulait organiser un débat sur l’environnement avec les principaux chef de partis. Problème, Boris Johnson se décommande. Alors la production de l’émission a décidé d'installer un bloc de glace à sa place.



Pendant que les autres débattent, la glace fond et devient une allégorie du réchauffement climatique et porte un nom : Boris Johnson. Le populiste pro-Brexit Nigel Farrage a été traité de la même manière.

La note : 16/20 à Nespresso et Senseo

Les deux plus gros acteurs du café en France, Nespresso France et JDE France (L’Or, Senseo, Jacques Vabre), ont décidé de faire cause commune pour accélérer le recyclage des capsules de café en aluminium. L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium disposera d’une enveloppe de 3,5 millions d’euros la première année et aura pour objectif d’étendre la filière de recyclage avec des points de collecte particuliers dans tous les hypermarchés de France.