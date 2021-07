Cet été, il n'y a pas que les Jeux Olympiques 2021 à regarder. Netflix renouvelle son catalogue pour la saison estivale et possède un programme qui vous (re)donnera le sourire si le mois d'août continue d'être digne d'un mois de novembre.

Côté séries, la pépite de ce mois-ci semble être la série française Disparu à jamais, adapté du roman éponyme d'Harlan Coben, maître incontesté du polar. Dans un registre plus léger, les fans de Grey's Anatomy auront la joie de retrouver Sandra Oh, l'interprète inoubliable de Cristina Yang dans La Directrice. Elle incarne la première docteure à prendre la tête du département d'Anglais de l'université de Pembroke. Il ne faudra pas non plus passer à côté de la saison 4 de Good Girls et les nouvelles aventures de Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) et Annie (Mae Whitman).

Pour les amateurs et les amatrices de longs-métrages, ne manquez pas Yves Saint Laurent de Jalil Lespert avec Pierre Niney et Guillaume Gallienne. Si vous êtes plutôt fan de films d'action et thriller ne manquez pas Beckett avec John David Washington. Et il faudra faire ses adieux à Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) de The Kissing Booth pour un dernier été plein de défis.

Séries

Love (ft. Marriage and Divorce) ( saison 2)

8 août

Une nouvelle saison attendue pour ce Drama coréen qui raconte comment la vie des trois héroïnes, Boo Hye-ryung (Lee Ga-ryeong), Song Won ( Lee Min-young), Sa Pi-young ( Park Joo-mi), est bouleversée par des infidélités, les séparations et les difficultés du couple.

Disparu à jamais

13 août

Adapté du roman éponyme d'Harlan Coben, la série raconte comment la vie de Guillaume (Finnegan Oldfield) bascule de nouveau dix ans après la disparition de Sonia (Garance Marillier), son premier amour, et son frère Fred (Nicolas Duvauchelle). En effet, sa compagne Judith (Nailia Harzoune) disparaît pendant les funérailles de sa mère. Guillaume devra affronter de terribles vérités pour enfin résoudre la plus grande énigme de son existence.

Directrice (saison 1)

20 août

Les fans de Grey's Anatomy seront ravis de retrouver Sandra Oh (Cristina Yang) dans cette production d'Amanda Peet (Mon voisin le tueur) et Annie Wyman. Sandra Oh incarne la docteure Ji-Yoon Kim, la première femme et personne de couleur à prendre la tête du Département d'Anglais de l'université de Pembroke. Face à la pression et aux préjugés, Ji-Yoon Kim va réaliser de nombreux défis.

Good Girls (saison 4)

31 août

Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) et Annie (Mae Whitman) continuent leur business de faux billets. Elles essayent tant bien que mal de sortir de cette spirale menée par Rio (Manny Montana), pendant que Dean (Matthew Lillard) et Stanley (Reno Wilson) récupèrent les pots cassés. Et sans le savoir, toutes et tous sont surveillés par le FBI.

Films et documentaires

Yves Saint Laurent

1er août

(Re)découvrez Pierre Niney et Guillaume Gallienne dans les costumes d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé devant la caméra de Jalil Lespert. Le film suit la carrière du jeune créateur qui prend la main de la maison Dior à 21 ans, avant de créer la société Yves Saint Laurent avec son amant et partenaire en affaires.



Vivo

6 août

Vivo le kinkajou mélomane s'embarque pour un voyage rythmé et surprenant entre la Havane et Miami. Il a pour mission de remettre une vieille chanson d'amour au nom d'un vieil ami et ainsi accomplir son destin.

Pray Away : Désirs Martyrisés

3 août

Un documentaire sur "les thérapies de conversion" et leurs conséquences sur la communauté LGBTQ+. Des témoignages forts et des histoires d'amour par les survivants de ces "thérapies" devant la caméra de Kristine Stolakis (Attla).



The Kissing Booth 3

11 août

Dernier film de la trilogie The Kissing Booth. Dernier été pour Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) avant de partir suivre leurs routes à l'université. Seulement, Elle est empêtrée dans un mensonge : elle est admise à Harvard comme Noah et Berkeley comme Lee. La jeune femme devra faire un choix et vite.



Beckett

13 août

John David Washington (Malcolm et Marie) incarne Beckett, un touriste américain qui se retrouve dans un complot politique d'une gravité sans nom, après un accident de la route en Grèce. Il doit fuir et sauver sa peau.



The Witcher : Le cauchemar du loup

23 août

Un film d'animation en 2D adapté de l'univers du brillant Andrzej Sapkowski. Dans cette nouvelle aventure, vous allez en apprendre plus sur le Continent et les chasseurs de montres. Ce film est centré sur Vesemir, le plus ancien et le plus expérimenté des sorceleurs, celui qui a formé Geralt de Riv (Henry Cavill dans la série The Witcher).