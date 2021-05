publié le 17/05/2021 à 05:55

Il existe encore, à la surprise de beaucoup, ce que l'on appelle des "thérapies de conversion". Elles prétendent guérir ces personnes homosexuelles ou transsexuelles de leur déviance. Comment est-il possible que ces pratiques existent encore en 2021 dans notre pays ?

Une proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion a été déposée à l'Assemblée nationale en juin 2020 mais son examen n'est toujours pas à l'ordre du jour en France, contrairement à nos pays voisins, comme l'Angleterre.

Aujourd'hui, Flavie Flament en parle avec Benoît. Il a 32 ans et appelle RTL depuis Londres. Londres a été, pour lui, une étape très importante où il est sorti de cet enfer dans lequel il a été plongé. "J'avais 10 ans quand j'ai réalisé que j'aimais les hommes. À la maison, le sujet de l'homosexualité était abordé de façon négative, mes parents étant très croyants, ce n'était pas naturel pour eux. C'était une forme de perversion".

Des pratiques provenant des États-Unis

Benoît poursuit : "À 15 ans, j'ai fait mon coming out. J'ai senti le besoin d'en parler. Quand ma mère a accueilli cette confidence, elle m'a demandé si un prêtre m'avait déjà touché, cela montre bien que pour eux, on ne naît pas homosexuel, on le devient, ou plutôt on l'attrape, comme une maladie."

Timothée de Rauglaudre, journaliste indépendant, complète le témoignage. "On savait que ces pratiques existaient aux États-Unis et on s'est alors demandé si cela existait aussi en France. C'était le cas. On a fait la rencontre de Benoît, son témoignage était important et déclencheur. Ses parents qui l'avaient envoyé faire ces sessions ont fini par l'accepter tel qu'il est, et ont même rejoint son combat".

"Aujourd'hui, on voit que les choses avancent, il y a une véritable libération de la parole", continue Thimothée de Rauglaudre.

