Le chasseur de monstres le plus célèbre de la fantasy prépare son grand retour sur Netflix. Après l'immense succès de la saison 1, les fans ont envie de connaître la suite des aventures du trio imaginé par l'auteur polonais Andrzej Sapkowski et sa saga du Sorceleur (Witcher en anglais) : Geralt, Ciri et Yennefer.

Lors de la première saison, nous avons fait la connaissance de ces trois héros. La princesse Ciri (et ses toujours très mystérieux pouvoirs) a juste eu le temps de rencontrer Geralt à la fin de la première saison et la sorcière Yennefer a carbonisé une armée entière avant de disparaître. Que va-t-il advenir d'eux, dès lors ?

Pour les abonnés de Netflix qui n'ont pas lu les livres de l'écrivain polonais ou joué aux jeux vidéo The Witcher, le mystère reste entier. Mais même les connaisseurs ne savent pas exactement comment la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich va adapter la suite. Il y a du suspense pour tout le monde

Heureusement, il y a la WitcherCon, une convention entièrement dédiée à la série qui a permis à Netflix de faire toutes sortes d'annonces sur la série. Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion, Lauren Schmidt Hissrich et Declan de Barra étaient de la partie pour cet événement diffusé le 9 juillet sur YouTube et Twitch.

Ne perdons pas de temps et allons à l'essentiel : la date de diffusion de la saison 2. CV'était là l'information que tous les fans attendaient. Il va falloir être un peu patient mais les prochains épisodes seront disponibles le 17 décembre 2021, toujours sur Netflix.

Que nous réserve la saison 2 ?

Netflix n'a pas livré qu'une date et des interviews convenues des acteurs. Les logos stylisés et les titres des épisodes de cette deuxième saison ont été dévoilé à l'occasion de cette WitcherCon. L'épisode 1 sera "Un grain de vérité", l'épisode 2 "Kaer Morhen" (la forteresse qui sert de base et de centre d'entraînement pour les Sorceleurs) puis, dans l'ordre : "Tant de pertes", "Le renseignement rédanien", "Volte-face", "De chers amis", "Voleth Meir"... et, pour conclure la saison, un dernier titre encore "Top secret".

Une première bande-annonce (en tête de cet article) avec des images exclusives de la saison 2 ont aussi été révélées. Nous pouvons voir que Geralt emmène Ciri s'entraîner à Kaer Morhen mais aussi que Yennefer n'est pas morte mais qu'elle est en très mauvaise posture, tombée dans les griffes du camp ennemi... On espère que nos trois héros vont enfin avoir l'occasion de partager quelques scènes tous ensemble. Geralt et Yennefer doivent, en effet, s'occuper de Ciri et l'éduquer à affronter son destin.

"Comment vont-ils évoluer pour constituer une cellule familiale ? Comment un homme comme Geralt, qui a juré qu’il n’avait besoin de personne, va-t-il faire lorsqu’on lui présente tout à coup une jeune fille dont il doit s’occuper ?, s'interroge Lauren Schmidt Hissrich. Et comment Ciri va réagir, après avoir fui toute la saison 1, quand elle apprend que cet homme va désormais s’occuper d’elle ? C’était génial de démarrer la deuxième saison avec une incertitude sur leurs relations, sur leur besoin à chacun d’évoluer. On voulait faire en sorte que leurs rapports donnent le sentiment d’être authentiques, et que leur proximité n’était pas feinte".

Vesemir... et les autres

Ce teaser de quelques minutes et certains visuels permettent aussi de mettre des visages sur des noms plus ou moins connus des fans car cette saison 2 sera riche de nouveaux personnages. "Il y a énormément de choses à découvrir dans la deuxième saison, comme le personnage de Dijkstra que nous verrons pour la première fois, ou encore la découverte des Royaumes Redaniens, poursuit la showrunneuse. Je sais que pas mal de fans sont impatients de rencontrer Philippa, Codringher, Fenn, Rience, ou encore Nenneke. Parmi ces personnages très attendus, je dois dire que j’ai particulièrement hâte que les spectateurs fassent la connaissance de Vesemir, qui joue un rôle crucial dans l’intrigue. On revient à Kaer Morhen pour la première fois, et dans une saison qui raconte comment Geralt devient un père pour Ciri, il était essentiel de rencontrer qui occupait le rôle de figure paternelle pour Geralt. On aboutit alors à une histoire multigénérationnelle car Vesemir et Ciri ont aussi des liens, et l’on comprend que tous ces personnages sont finalement reliés et devront apprendre au contact les uns des autres mais aussi se battre les uns contre les autres", conclut-elle.

Et dernière bonne nouvelle, The Witcher a aussi eu droit à un contenu bonus : un film animé d'1h22 qui sera disponible en août. Parfait pour patienter un peu. The Witcher : le cauchemar du Loup sortira précisément le 23 août sur Netflix. On retrouve ici un style très proche d'une autre adaptation fantastique de Netflix en animé : Castlevania. Le studio en charge de ce film a travaillé sur La Légende de Korra. Nous devrions donc être entre de bonnes mains. Le film servira de présentation au personnage de Vesemir, le mentor de Geralt. Si vous vouliez découvrir comment les Sorceleurs sont créés, alors ce film devrait répondre à toutes vos questions avec toujours une débauche de monstres et d'action.