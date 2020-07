Grey's Anatomy : la pandémie de coronavirus fera partie de la saison 17

publié le 23/07/2020 à 03:12

Le tournage de la saison 17 de Grey's Anatomy a été repoussé à cause du coronavirus, mais les scénaristes travaillent activement à élaborer de nouvelles intrigues, qui intègreront la crise sanitaire.

Krista Vernoff, la productrice exécutive de la série médicale, a révélé l'information mercredi 22 juillet, lors d'une visioconférence organisée sur la chaîne Youtube de la Television Academy : "Nous allons aborder la pandémie, c'est certain. On ne peut pas être une série médicale diffusée depuis des années et de pas évoquer ce qui nous arrive dans la vraie vie."

Avant chaque nouvelle saison, comme l'a expliqué Krista Vernoff, qui était accompagnée des acteurs Chandra Wilson (Miranda Bailey) et Kevin McKidd (Owen Hunt), les scénaristes de Grey's Anatomy rencontrent de vrais médecins pour assurer une certaine crédibilité à la série. Mais cette année, l'ambiance était très pesante.

"Ça ressemblait plus à une thérapie… Les médecins sont venus et nous ont raconté ce qu'ils traversaient. Ils tremblaient et essayaient de ne pas pleurer. Ils en parlent comme une guerre. Une guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. (…) C'était vraiment douloureux d'entendre tout ça", a confié Krista Vernoff.

Et d'ajouter : "Notre série a l'opportunité et la responsabilité de raconter ces histoires." Une occasion de rendre hommage aux soignants, qui luttent chaque jour contre le coronavirus, surtout aux États-Unis où la situation est grave.

