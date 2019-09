publié le 23/09/2019 à 02:54

Pour cette nouvelle cérémonie des Emmy Awards, les organisateurs ont parié sur l'absence de présentateurs et un gigantesque tapis pourpre pour faire défiler les stars. Cette nuit du 22 au 23 septembre 2019 se tenait la 71e cérémonie de ce qu'il convient d'appeler les "Oscars de la télévision" aux Etats-Unis. Le tout Hollywood était présent pour récompenser les plus grandes stars de la télévision.

Côté mode, les stars ont fait preuve d'audace en démultipliant les formes et les couleurs. Les stars de Game of Thrones étaient particulièrement attendues et Gwendoline Christie qui incarne la célèbre Brienne de Torth a remporté l'Emmy imaginaire de la tenue la plus grandiose avec une immense robe impériale d’inspiration romaine. Ces messieurs étaient plutôt dans la tradition avec des smokings sombres mais beaucoup ont joué sur les textures pour se différencier avec des verstes en velours, très à la mode.