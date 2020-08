Madison Cox se livre pour la première fois sur sa relation avec Pierre Bergé

publié le 03/08/2020 à 11:46

C'est un entretien rare qu'a accordé Madison Cox, le veuf de Pierre Bergé, pour Le Journal du Dimanche. À la tête des fondations de l'homme d'affaires décédé en septembre 2017, il raconte leur rencontre et la relation forte qui a toujours lié Pierre Bergé à Yves Saint Laurent.

Madison Cox rencontre Pierre Bergé en 1978, grâce à "une amie commune" : "Un an et demi plus tard, j'ai été invité à Deauville où Pierre et Yves louaient une maison. J'étais un gamin qui découvrait ce monde français un peu à part. Puis, on a entamé une histoire plus intime avec Pierre Bergé", démarre-t-il dans les colonnes du JDD. Cependant, la relation n'évolue pas vers le meilleur pour Madison Cox : "C'était compliqué. Au début, on se voyait tous les trois. Mais la jalousie a fini par s'installer, de la part de Saint Laurent. Ce n'était pas très sain pour chacun (...) J'étais jeune et intimidé, j'avais peur d'être écrasé par ces deux hommes à fort caractère et au statut important".

Madison Cox décide alors de partir aux États-Unis. Il ne revoit Pierre Bergé que dans les années 90. Ce dernier est séparé d'Yves Saint Laurent, avec qui il est resté ami. En 2017, Madison Cox et Pierre Bergé se marient, avant la disparition du philanthrope.