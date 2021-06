VIDÉO - "OSS 117 3" : une nouvelle bande-annonce dévoile le personnage de Pierre Niney

publié le 05/06/2021 à 15:26

OSS 1001. Voici le nom du personnage interprété par Pierre Niney dans le prochain OSS 117, intitulé OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire. Une nouvelle bande-annonce de ce troisième volet de la saga a été dévoilée ce vendredi 4 juin. Entamée par Michel Hazanavicius à la réalisation, la saga a été reprise par Nicolas Bedos pour ce troisième film, dont la sortie est prévue pour le 4 août prochain.

Si les précédentes bandes-annonces étaient plus générales, on découvre cette fois plus en détails le personnage de Pierre Niney, Serge, un jeune espion prometteur au matricule "OSS 1001". Il va devenir on le comprend, aussi bien un acolyte de mission qu'un rival qui risque de faire de l'ombre à Hubert Bonisseur de La Bath, le personnage principal joué par Jean Dujardin.

"Il nous rappelle vous il y a 30 ans", explique à OSS 117 Armand Lesignac (interprété par le regretté Wladimir Yordanoff) dans cette bande-annonce. Le vieillissant Hubert Bonisseur de La Bath, figure de mentor du fougueux OSS 1001, risque-t-il de perdre son premier rôle auprès de la gent féminine ? Réponse le 4 août prochain.

> OSS 117 - Teaser n°3