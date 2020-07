"The Kissing Booth 2" : faut-il regarder la suite de la comédie teen de Netflix ?

Joel Courtney et Joey King dans "The Kissing Booth 2"

publié le 27/07/2020 à 16:33

Après le carton de The Kissing Booth en 2018, Netflix offre aux fans du couple Elle (Joey King) et Noah (Jacob Elordi) la suite de leur aventure avec The Kissing Booth 2, disponible depuis le 24 juillet 2020.

Dans The Kissing Booth, on assiste à la relation naissante entre Elle et Noah, le grand frère de son meilleur ami Lee (Joel Courtney). Elle et Lee sont fusionnels depuis leur naissance et leur amitié est régie selon certaines règles dont la numéro 9 : Tu ne sortiras pas avec le frère de ton meilleur ami. Sauf que les sentiments entre Elle et Noah sont plus forts que cela et après quelques péripéties, tout est bien qui finit bien. Ou presque : à la fin de The Kissing Booth, Noah part étudier à Harvard tandis que Elle et Lee vont faire leur rentrée en terminales.

Dans The Kissing Booth 2, la rentrée de notre duo est mouvementée. Rachel (Meganne Young), la petite amie de Lee en a marre d'être en couple avec Lee et Elle. Cette dernière a du mal avec sa relation à distance avec Noah et hésite à postuler à Harvard dans le dos de Lee. Ajoutez à cela les arrivées de deux nouveaux personnages : Marco (Taylor Perez), machine à fantasme pour adolescentes et Chloe (Maisie Richardson-Sellers), nouvelle camarade de Noah à la fac, dont Elle se méfie. Que vaut donc cette suite dont un troisième film The Kissing Booth 3 a d'ores et déjà été tourné et prévu pour 2021 ?

> The Kissing Booth 2 | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Des retrouvailles sympathiques et des nouvelles têtes

Cela fait plaisir de revoir le casting de The Kissing Booth. D'autant que depuis le premier film, Joey King et Jacob Elordi ont cartonné dans d'autres séries avec des rôles très différents. L'actrice s'est fait remarquer dans The Act (Hulu) avec Patricia Arquette, qui raconte l'histoire vraie de Gypsy Rose Blanchard, en prison pour avoir organisé l'assassinat de sa mère. De son côté, Jacob Elordi a fait sensation dans Euphoria (HBO) au côté de Zendaya, en incarnant le violent Nathaniel. Des rôles salués par les critiques. Cependant, en se remettant dans les costumes d'Elle et Noah, le duo ne transcende pas l'écran, probablement à cause du scénario, cousu de fil blanc.

Mais, le duo Elle-Lee fonctionne toujours, même si certaines scènes entre les deux amis, notamment lorsque Lee court dans tout le lycée pour débrancher le micro de Elle, traînent en longueur. Il n'empêche qu'ils sont toujours fusionnels, mais refusent encore une fois de communiquer quand ça ne va pas.

Taylor Perez, Jacob Elordi, Maisie Richardson-Sellers dans "The Kissing Booth 2" Crédit : Marcos Cruz/Netflix

The Kissing Booth 2 donne un peu plus de place à Rachel, qui essaye tant bien que mal de se faire une place face à l'amitié de Lee et Elle. Quant aux deux nouveaux Marco et Chloe, leurs rôles sont peu fouillés mais permettent un certain renouvellement dans l'histoire et l'agrandissement de la joyeuse bande.

Mais, une intrigue bien moins captivante

Sans être tout bon ni tout mauvais,The Kissing Booth 2 se regarde, mais peut certaines fois vous ennuyer. On voit rapidement venir les rebondissements, même si le réalisateur essaye d'aborder de nombreux sujets qui peuvent parler à tout le monde : les relations à distance, le choix de son avenir quand on est au lycée, les amitiés naissantes et fusionnelles, les réseaux sociaux. À noter que la relation entre Elle et Noah est beaucoup moins problématique que dans le premier film : par exemple, il n'use pas de sa force physique pour obliger Elle à le suivre quelque part.

Le concours de danse d'Elle et Marco offre un show à l'américaine avec feux d’artifice et bande-son entraînante qui assurent le spectacle. Marco malheureusement se balade dans l'histoire avec cette étiquette de machine à fantasme musclé, musicien, cynique, dont le petit coeur bat en réalité pour Elle. De son côté, Chloe est, au départ cataloguée, comme la rivale d'Elle parce que plus belle, plus sociale, plus à l'aise que l'adolescente. Une jalousie sous-jacente qu'on aurait aimé ne pas voir (heureusement la communication et la sororité sont de mises à la fin).

Ainsi The Kissing Booth 2 coche de nombreuses cases du divertissement, sans toutefois réussir à être meilleur que le premier film, puisque l'intrigue ne propose pas vraiment quelque chose de novateur. Tout le monde s'empêtre dans les mensonges et les non-dits. Mais, il n'empêche que la curiosité est présente pour The Kissing Booth 3, attendu pour 2021.

> The Kissing Booth 3 Exclusive Sneak Peek | Netflix