"Blackout" : la nouvelle série Netflix produite par le couple Obama

C'est le nouveau projet de Barack et Michelle Obama. Après avoir signé un contrat avec Netflix en 2018, l'ancien couple présidentiel américain va produire une série de fiction intitulée "Blackout" avec leur société Higher Ground, en collaboration avec Temple Hill. Pour l'heure, la date de diffusion n'est pas connue.

Selon les informations de Variety, rapportées par BFM TV, "Blackout" sera une série d'anthologie répartie en six épisodes. Chaque épisode, écrit par un scénariste différent, racontera une histoire d'amour différente entre des adolescents afro-américains lors d'une panne d'électricité, une nuit d'été à New York. D'après le Hollywood Reporter, un film serait aussi en préparation et certaines des histoires de la série pourraient paraître dans le long-métrage.

Barack et Michelle Obama ont déjà produit plusieurs contenus pour Netflix comme American Factory, qui a reçu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2020, ainsi que Devenir, ou Crip Camp. Le couple Obama a également produit We The People : Do, ré, mi... démocratie !, un programme à destination des enfants pour les sensibiliser à l'éducation civique aux États-Unis.