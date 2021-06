"Lupin" : Mamadou Haïdara raconte sur RTL comment il a obtenu le rôle

Alors que plus de 70 millions de personnes ont regardé la saison 1 de la série Lupin, diffusée sur Netflix et que la partie 2 est sortie vendredi 11 juin, Mamadou Haïdara revient sur la manière dont il a obtenu le rôle d'Assane Diop, que joue également Omar Sy, mais "en plus jeune".

L'adolescent, qui est encore lycéen, s'est vu proposer le casting d'une série, devenue un véritable phénomène dans le monde entier. "J'habitais dans une cité qui s'appelait Gargarine, à Ivry et il y avait une équipe de tournage", raconte le jeune homme, qui après avoir convaincu ses amis de s'inscrire en tant que figurant pour le film, oublie de le faire pour lui-même.

Mais Mamadou Haïdara laisse ses coordonnées et est contacté deux mois plus tard pour passer un casting. "La dame qui s'occupe du casting me dit de faire la scène de la piscine", qui apparaît dans la saison 1 de la série, se remémore le jeune acteur. Il est finalement rappelé deux jours plus tard. "C'était bizarre, je n'ai jamais fait de théâtre, pas de cinéma", confie l'adolescent, qui ne s'attendait pas à connaître autant de succès.

"Ma famille est super fière"

"Personne de ma famille ne savait que la série allait autant buzzer", raconte le jeune homme. "Ma famille est super fière", indique-t-il, souriant. Il avoue toutefois avoir été gêné lors du visionnage de certaines scènes avec ses parents, notamment celle où il embrasse une jeune femme.

L'aventure ne fait que commencer pour le jeune prodige. "J'ai d'autres projets en cours, mais c'est confidentiel", avoue Mamadou Haïdara, difficilement. Un premier rôle ? "Peut-être". Plus qu'à patienter quelques mois pour le retrouver dans la partie 3 de Lupin, déjà confirmée.