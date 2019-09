publié le 10/09/2019 à 13:05

Retour sur le Festival international du film de Toronto qui a lieu au Canada du 5 au 15 septembre 2019. RTL a pu y voir Jojo Rabbit, A couteaux tirés et rencontrer la star emblématique d'Hollywood, Meryl Streep. Nous y avons aussi échangé avec Joaquin Phoenix, époustouflant dans Joker.

Burlesque et tendre, brillant, hilarant et profond. Le réalisateur de Thor : Ragnarok, Taika Waititi signe avec Jojo Rabbit une fable sur la liberté, l'intolérance et la fin de l'enfance. On y suit un gamin allemand embrigadé dans les jeunesse nazies, fan absolu du Fürher, qui va découvrir que sa mère cache une jeune juive chez eux. Un scénario audacieux qui montre un Hitler bouffon, héritier de celui qui avait été imaginé en son temps par Charlie Chaplin dans Le Dictateur.

Parmi les belles découvertes du festival, nous retrouvons le dernier film dans lequel joue Daniel Craig : A couteaux tirés. Façon Agatha Christie, un milliardaire semble avoir été assassiné dans un grand manoir. La famille se déchire, tous sont suspects, et un détective va tenter de démêler le fil de cette intrigue.

> JOJO RABBIT Bande Annonce Teaser (2020) Scarlett Johansson Date : 10/09/2019

Le film est surprenant, très drôle et propose un casting épatant : Jamie Lee Curtis (Halloween, Freaky Friday), Chris Evans (Avengers : Infinity War, Mary, Captain America), Christopher Plummer et Daniel Craig. L'acteur, connu pour son rôle de 007 (c'est le 25e), a révélé que le tournage du film avait été une bouffée d'air frais.

Meryl Streep et Joaquin Phoenix

"Je n'ai jamais rêvé d'être une actrice", a révélé Meryl Streep au micro de RTL. "Je me suis dit à un moment que je pourrais peut-être devenir chanteuse, mais pas sérieusement. J'étais trop impressionnée devant les gens et c'est toujours le cas d'ailleurs", a ajouté celle qui est un véritable monument du cinéma américain.

"Chacun va devoir décider pour lui-même de ce qu'est le personnage", a expliqué Joaquin Phoenix, en parlant de son personnage dans Joker, le film de Todd Phillips qui vient d'être récompensé par un Lion d'or à la Mostra de Venise 2019. "Je n'étais jamais certain de ce qui le motivait [le Joker]. J'ai mon opinion, je sais qui il est, mais je ne veux pas influencer ceux qui n'ont pas vu le film", a terminé l'acteur qui interprétait Johnny Cash dans I Walk The Line et Theodore Twombly dans Her.

Jojo Rabbit sortira dans les salles de cinéma françaises le 29 janvier 2019.