Mostra de Venise 2019 : les grands gagnants sont le "Joker" et Roman Polanski

Joaquin Phoenix, le réalisateur américain Todd Phillips et Roman Polanski

publié le 09/09/2019 à 12:37

Des décisions qui vont faire parler. En pleine polémique autour de Roman Polanski, les récompenses de la Mostra de Venise 2019 ont été attribuées à son film sur l'affaire Dreyfus et au long-métrage de l'Américain Todd Phillipps (Very Bad Trip) sur l'un des méchants les plus connus de l'univers DC Comics.

Le Joker a ravi le public et le jury de la Mostra de Venise, au point de recevoir Le Lion d'or 2019. D'après les premières images dévoilées dans la bande-annonce, le film raconte la naissance de la folie d'Arthur Fleck (incarné par Joaquin Phoenix) : sa descente aux enfers depuis Arthur jusqu'au malveillant Joker. "Notre première mondiale a eu lieu ici, à Venise, et ce public a vraiment compris ce que nous avons essayé de faire", a déclaré Todd Phillips après avoir reçu le prix.

Le Lion d'argent, lui, a été attribué à J'accuse du très controversé Roman Polanski, sur l'affaire Dreyfus. Le réalisateur n'était pas sur place, c'est sa femme, la comédienne Emmanuelle Seigner qui s'est exprimée après l'attribution du prix : "Il est vraiment très très heureux de ce prix et je pense que c'est un film important pour lui donc ça compte beaucoup". La sélection du film avait fait polémique.

> JOKER Bande Annonce VF # 2 (2019) Date : 09/09/2019

D'autres récompenses ont été attribuées : le prix du meilleur scénario pour No.7 Cherry Lane du réalisateur hongkongais Yonfan, le prix de la meilleure interprétation féminine pour Ariane Ascartide dans Gloria Mundi, le prix de la meilleure interprétation masculine pour Luca Marinelli dans Martin Eden et le prix du meilleur espoir à Toby Wallace dans Babyteeth.

Joker sortira dans les salles françaises le 9 octobre 2019.