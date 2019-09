"Trois jours et une vie" : Sandrine Bonnaire dans le thriller de Pierre Lemaître

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet , Eric Dussart et Patrice Carmouze !

C'est la deuxième fois qu'un roman de Pierre Lemaître est adapté au cinéma, après son ouvrage Au revoir là-haut, récompensé par le Prix Goncourt en 2013, et mis à l'écran par Albert Dupontel. La particularité de Trois jours et une vie : c'est le romancier qui a passé commande à Nicolas Boukhrief en lui soumettant le scénario. Le film sortira en salles le 18 septembre prochain .

TROIS JOURS ET UNE VIE Bande annonce (2019) Sandrine Bonnaire, Charles Berling Thriller

Synopsis : 1999, Olloy. Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

"Trois jours et une vie" d'après l'oeuvre de Pierre Lemaître, avec Sandrine Bonnaire, au cinéma le 18 septembre

Deux ans après son téléfilm Un ciel radieux tiré du manga de Jiro Taniguchi, Nicolas Boukhrief est de retour, au cinéma cette fois, avec Trois jours et une vie . Ce thriller réaliste relate la disparition mystérieuse d'un enfant dans les Ardennes belges en 1999. Ce drame va mettre en émoi tout un village. Cette histoire est l'adaptation du best-seller de Pierre Lemaître paru chez Albin Michel en 2016.

Sandrine Bonnaire est à l'affiche de "Trois jours et une vie", tiré du roman de Pierre Lemaître et réalisé par Nicolas Boukhrief. Le romancier et l'actrice césarisée sont les invités de Stéphane Bern le 10 septembre 2019.

