Johnny Depp remercie ses enfants et son ex-femme Vanessa Paradis

C'était la star de l'édition 2019 de Deauville. Dimanche 9 septembre, Johnny Depp s'est rendu à la 76e édition du festival du film américain pour présenter Waiting for the Barbarians, de Ciro Guerra, et participer à une cérémonie célébrant l'ensemble de sa carrière. Le comédien en a profité pour remercier sa famille, dont son ex-femme, l'actrice et chanteuse Vanessa Paradis.

"Je suis très fier. Il y a une semaine, ma fille était à un festival [à la Mostra de Venise 2019] avec un de ses films. C'est une expérience surréelle à avoir", a commencé l'acteur emblématique de Pirates des Caraïbes. "Je voulais remercier Lily-Rose, Jack et surtout leur incroyable mère, Vanessa Paradis". Johnny Depp, ému, a commencé son discours en français avant de poursuivre dans sa langue natale.

Dans Waiting for the Barbarians, Johnny Depp incarne le Colonel Joll, un tortionnaire qui arrive dans une ville paisible pour prévenir d'une "invasion barbare". Le long-métrage est une adaptation du roman de John Maxwell Coetzee, lauréat du prix Nobel de littérature en 2003. La date de sa sortie du film en France n'a pas encore été annoncée.

