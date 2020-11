publié le 04/11/2020 à 15:16

Le comédien Claude Giraud est décédé à 84 ans, le 3 novembre dernier en Auvergne, rapporte La Montagne. Il était la voix française de grands acteurs hollywoodiens tels Harrison Ford, Liam Neeson, Alan Rickman ou encore Robert Redford.

Claude Giraud a démarré sa carrière au théâtre après avoir été diplômé du Conservatoire national d'art dramatique, il entre à la Comédie Française. En 1962 il devient d'ailleurs le premier comédien à remporter les prix Tragédie, Comédie classique, Comédie moderne du Conservatoire. Au sein de la Comédie Française, il joue dans les grands classiques tels l'Avare de Molière et Bérénice de Racine.

Il quitte une première fois la Comédie Française pour le cinéma en jouant dans Un roi sans divertissement de François Letterier. La Comédie Française lui intente alors un procès pour rupture de contrat. Il y reviendra en 1972 et en devient le 460e sociétaire en 1976. En plus du théâtre, il ajoute la télévision à sa carrière. Le public le voit dans la série Les Rois Maudits, Sébastien parmi les hommes, Mamie Rose ou encore Les Fiancées de l'Empire.

Le complice de Louis de Funès dans "Rabbi Jacob"

Claude Giraud joue au cinéma dans les films Angélique où il incarne Philippe de Plessis-Bellières, mais aussi dans Phèdre et Adolphe ou l'Âge tendre. C'est en 1973 que sa carrière se retrouve sur le devant de la scène avec Les aventures de Rabbi Jacob. Il incarne alors Mohamed Larbi Slimane-Rabbi Seligman face à Louis de Funès entré dans la légende. Le duo fait rire des générations de spectateurs et de spectatrices.

Cette même année de 1973 il double Robert Redford et devient sa voix française officielle. Son timbre accompagne le public français dans les aventures cinématographiques de l'acteur américain telles Gatsby le Magnifique, Out of Africa, L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et plus récemment Lions et Agneaux.



La voix française des grands acteurs hollywoodiens

Claude Giraud va doubler d'autres grands noms du cinéma hollywoodien : 14 acteurs au total. Il prête ainsi sa voix à Tommy Lee Jones (JFK, Batman Forever, Men in Black), Alan Rickman éternel Severus Rogue dans la saga Harry Potter, mais aussi Liam Neeson (La Liste de Schindler), Roger Moore (Le Nom de la Rose) et Harrison Ford (Les Aventuriers de L'Arche Perdue), pour ne citer qu'eux. Et en France, c'est lui qui double Ulysse dans la série Ulysse 31. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2006 dans Les Fragments d'Antonin de Gabriel Le Bomin.

