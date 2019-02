Envie de "tuer" un Noir : des acteurs prennent la défense de Liam Neeson

publié le 08/02/2019 à 04:45

"Vous ne pouvez pas dire qu'il est raciste, jamais". L'actrice Michelle Rodriguez n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre l'acteur britannique Liam Neeson, au coeur d'une polémique depuis quelques jours.



Ce dernier avait en effet confié au journal The Independant avoir été traversé par l'envie de "tuer" un Noir pour venger le viol dont une proche avait été victime. "J'ai honte de le dire, J'ai parcouru les rues avec une matraque, en espérant être approché par quelqu'un. J'ai fait ça pendant peut-être une semaine, en espérant qu'un 'bâtard noir' sortirait d'un pub pour me chercher des noises. Comme ça j'aurais pu...", poursuit-il, avant de s'interrompre un instant et d'ajouter : "Le tuer".

Des propos qu'il assure regretter aujourd'hui mais qui ont suscité l'indignation. Plusieurs acteurs sont cependant venus à sa rescousse. "Les racistes n'embrassent pas la race qu'ils détestent, notamment la façon dont il le fait avec sa langue", a notamment ajouté Michelle Rodriguez, décrivant un baiser entre Liam Neeson et l'actrice noire Viola Davis dans le film Les Veuves, où elle partage l'affiche avec eux.

Est-il rempli de haine ? Non L'actrice Whoopi Goldberg Partager la citation





Whoopi Goldberg, célèbre actrice noire américaine, a estimé à la télévision, que la star de Taken n'était pas quelqu'un "rempli de haine". "Les gens déambulent parfois avec de la rage. C'est ce qui est arrivé. Est-il rempli de haine ? Non. Je le connais depuis un certain temps, je pense que je m'en serais rendu compte. J'ai été entouré de beaucoup de vrais haineux", a commenté l'actrice de "La Couleur pourpre" (1986). "Vous ne pouvez pas être surpris que quelqu'un dont un proche est attaqué soit énervé et veuille sortir et attaquer", a poursuivi Whoopi Goldberg.



Terry Crews, acteur noir, s'est également immiscé dans la polémique. "Je crois que chaque personne sur terre est capable du meilleur comme du mal incarné. Liam explique juste comment il a été tiraillé", a-t-il déclaré en précisant ne pas vouloir défendre Liam Neeson mais simplement "décrire" les faits.