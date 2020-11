publié le 04/11/2020 à 11:59

L'affiche du nouveau Borat, Borat nouvelle mission avec Sacha Baron Cohen est-elle blasphématoire ? C'est en tout cas ce que dénoncent plusieurs internautes sur les réseaux sociaux. En effet, le personnage principal est représenté quasi-entièrement nu sur cette affiche, un masque chirurgical en guise de cache-sexe.

Jusqu'ici rien d'anormal quand on connait le personnage de ce film culte, dont le premier opus est sorti en 2006. Sauf que d'après le Parisien, plusieurs personnes se sont rendues compte que sur l'affiche collée sur les bus de la RATP, le personnage interprété par Sacha Baron Cohen porte une bague gravée du nom d'Allah en arabe. Un détail choquant, provocant et blasphématoire pour les internautes et même les chauffeurs de bus en question.

"On va gratter l'affiche", dit un chauffeur de bus dans une vidéo postée sur Twitter. "Ordre des chefs de régulation des BUS (CRIV) RATP de retirer les affiches de Borat des Bus RATP à cause de la polémique liée à la bague que porte Borat au doigt", a encore écrit celui-ci.

@PascalPraud Ordre des chefs de régulation des BUS (CRIV) RATP de retirer les affiches de Borat des Bus RATP à cause de la polémique liée à la bague que porte Borat au doigt pic.twitter.com/5KpPwlYL0T — Django M (@DjangoM5) November 1, 2020

Retrait sur le réseau TICE, pas à la RATP

Contactée par le Parisien, la RATP a assuré "ne retirer en aucun cas cette campagne du réseau". L'affiche a en revanche été retirée des bus du réseau TICE, près d'Évry, car son "humour au second degré a été jugé inapproprié par la direction de TICE", précise la société au quotidien local.