"Papillon" : les secrets du chef-d'œuvre avec Steve McQueen et Dustin Hoffman

C’est un film majeur, puissant, l'un des préférés de Quentin Tarantino qui le qualifie d'"iconique". C'est aussi l'un des plus grands rôles de Steve McQueen sur grand écran : Papillon de Franklin J. Schaffner, sorti en 1973. L'histoire d'Henri Charrière, condamné à tort pour un meurtre qu'il n'a pas commis à la prison à perpétuité dans un bagne de Cayenne. Où il n’aura dès lors qu’un seul but en tête : s’évader.

Avant d'être un film, Papillon, fut un livre publié en 1969 où le principal intéressé, surnommé Papillon pour le tatouage de cet insecte qu’il arborait sur sa poitrine, racontait sa propre histoire. Toute son histoire, a-t-il toujours affirmé. Une histoire largement romancée et même empruntée à d’autres détenus selon ses détracteurs.

Si Papillon a pu voir le jour sur grand écran, il le doit à un homme. Le producteur Robert Dorfmann. Ce dernier a financé quelques-uns des sommets du cinéma français : de Jeux interdits à La Grande Vadrouille en passant par Touchez pas au grisbi ou L’Aveu. Il envisage alors Jean-Paul Belmondo dans le rôle-titre. Mais il comprend vite que ce récit peut lui permettre de conquérir le territoire américain et qu’il doit donc avoir comme tête d’affiche une star hollywoodienne.



Un temps approché, Roman Polanski exprime son intérêt pour le réaliser. Le cinéaste tente tant bien que mal de se remettre de l’horreur qu’il a vécu : l'assassinat de sa femme Sharon Tate, enceinte, par des membres de la secte de Charles Manson. Il n'a plus rien tourné depuis Rosemary’s Baby et envisage Warren Beatty en Papillon. Mais Beatty décline et Polanski renonce pour s’attaquer à une autre adaptation : MacBeth.

Richard Brooks entre alors en lice. Le réalisateur de Graine de violence veut, lui, diriger Alain Delon. Mais ni l'un, ni l’autre ne seront choisis. Derrière la caméra, c’est finalement Franklin J. S. Schaffner qui décroche la timbale

Un duo d'acteurs mémorable

Réalisateur de La Planète des singes en 1968, Franklin J. S. Schaffner vient de signer Patton qui a permis à George C. Scott de décrocher l'Oscar du meilleur acteur. Et pour camper Papillon, Dorfmann va réussir à attirer un certain Steve McQueen, en alignant les millions de dollars. Il faut dire que le comédien enchaîne alors succès sur succès : L'Affaire Thomas Crown, Bullit, Guet-apens. Et que sa présence au générique est synonyme de carton assuré.

D'autant plus quand on lui adjoint Dustin Hoffman, qu'on vient de voir dans Little Big Man et Les Chiens de paille, dans le rôle d’un compagnon de cellule de Papillon, Louis Dega. Un personnage secondaire du roman que Dorfmann demanda à Trumbo de développer pour donner un rôle consistant pour le comédien. Ce duo d’acteurs constituera le plus beau des gestes d'adieu pour Robert Dorfmann puisque Papillon sera l’ultime film de celui qui sera récompensé en 1978 d’un César pour l’ensemble de sa carrière.



