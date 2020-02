"On est vraiment tout près d'un 'Indiana Jones 5", confie Harrison Ford sur RTL

publié le 17/02/2020 à 09:48

Harrison Ford sera le 19 février 2020 à l’affiche du film L’appel de la forêt, nouvelle adaptation du célèbre roman de Jack London. C'est à Los Angeles que RTL a pu rencontrer l'acteur américain.

Harrison Ford, 77 ans, cheveux blanc et silhouette de jeune homme est en forme : ce film d’aventure racontant l’amitié dans les neiges du Yukon au Canada en pleine ruée vers l’or au début du XIXe siècle entre un homme fuyant le monde et un gros chien abandonné et ballotté par le destin le réjouit. D’abord parce que c’est très réussi et ensuite parce que le goût de l’aventure, Harrison Ford l’a encore malgré le temps qui passe. "Être dans la nature m'apporte des choses que je n'ai pas au quotidien", démarre l'éternel interprète d'Han Solo dans la saga Star Wars.

Particularité de L’appel de la forêt version 2020, Buck le chien qui va accompagner John Thornton le personnage d’Harrison Ford a été réalisé en images de synthèse et c’est un comédien bardé de capteurs qui a joué sur le plateau avec lui. L’illusion est bluffante et le comédien n’a eu qu’à puiser dans sa propre expérience avec les chiens pour y croire vraiment.

> L'Appel de la Forêt | Bande-Annonce [Officielle] VOST HD | 2020

Au côté d'Harrison Ford, Omar Sy, dans le rôle de Perrault, un facteur qui grâce à une meute de chiens de traîneau livre courriers et colis à travers le grand Nord. "C"était assez incroyable [de tourner avec Harrison Ford], ça met la barre très très haute. Cela me fait toujours ça quand je rencontre des acteurs comme ça, dans ces cas-là, j'essaye de faire comme si tout était normal. Je n'ai pas pris de cours, je ne suis pas allé dans une école et donc d'être avec des acteurs comme ça, c'est ainsi que l'on apprend", explique l'acteur.

Harrison Ford en dit plus sur "Indiana Jones 5"

Lui que l’on dit bourru, taciturne et qui l’est parfois c’est vrai n’a plus besoin d’argent depuis longtemps. C’est la passion du jeu d’acteur qui continue de l’animer : même si désormais, (et c’est le cas dans L’appel de la forêt), la technologie et les effets spéciaux sont omniprésents, ça ne change pas grand-chose à l’essentiel à ses yeux. Et ce métier, ça fait presque 55 ans qu’Harrison Ford l’exerce, avec depuis longtemps déjà, fortune et renommée faîtes.

Prochain projet très attendu : la mise en chantier ENFIN du 5e volet des aventures d’Indiana Jones. Steven Spielberg devrait commencer le tournage au printemps. Harrison Ford confirme et jubile à l’idée de retrouver l’archéologue mythique du cinéma. "On est vraiment tout près d'un Indiana Jones 5, on est sur le pas de la porte, on règle quelques trucs du scénario, de planning de tournage, mais ça avance et très bientôt on va faire ce numéro 5", conclut l'acteur.