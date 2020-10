Poly et Louis De Funès dans RTL POP CINÉ avec Vincent Perrot

publié le 18/10/2020 à 14:00



RTL Pop Ciné, c’est le magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !

Poly

Nicolas Vanier a adapté la célèbre série de Cécile Aubry !

le film sortira mercredi, parfait pour les vacances de vos enfants ou petits-enfants !

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

> POLY - Bande-annonce

La Cinémathèque française a rouvert ses portes avec la grande exposition consacrée à Louis de Funès, complétée d'une rétrospective estivale de 35 films. La collaboration entre Louis de Funès et Gérard Oury sera célébrée en salles tout au long du mois d'octobre et complétée d'autres grands classiques de De Funès pendant la durée de l'exposition.

Vincent vous emmènera dans les coulisses de l'exposition à la cinémathèque française de Paris.



exposition Louis de Funès

Le duel

Vincent Perrot et Stéphane Boudsocq vont s'affronter dans un duel épique !

Cette semaine Vincent défend le films The good criminal avec Liam Neeson et Stéphane vous convaincra d'aller voir absolument 30 jours max.



Jeu

