Les votes sont ouverts pour élire l'album RTL de l'année 2020. Steven Bellery nous présente les 12 disques sélectionnés. Par ailleurs, en ce jour d'élections aux États-Unis, on découvre des extraits de "Letter to you", le nouveau Bruce Springsteen.

publié le 03/11/2020 à 10:00

16 films de Jean-Paul Belmondo sont disponibles sur la plate-forme Netflix depuis le 1er novembre 2020 et ce qui est formidable, c'est que cette sélection permet de revisiter 3 décennies du cinéma de "Bébel" des années 60 aux années 80. Il y a tous les styles : la drame, le polar, la comédie, l'action, le cap et d'épée.

Nous vous proposons une balade au cœur de ces films, avec le plus récent : Hold-up (1985) avec Alexandre Arcady à la réalisation. Le duo Belmondo-Marielle dans Hold-up est à (re)découvrir. 3 ans plus tôt, c'est Gérard Oury qui met en scène L'as des as. On est là durant la Première Guerre mondiale et l'aviateur Belmondo va vite basculer vers la Seconde où il croisera même Hitler. Marie-France Pisier et le jeune Rachid Ferrache sont au générique.

Si on aime le Belmondo policier, il ne faut pas rater Flic ou Voyou (1979) de Georges Lautner. Sans oublier les merveilleux dialogues de Michel Audiard dans "Flic ou voyou" avec aussi Marie Laforêt. Passons à un polar plus rugueux : Peur sur la ville (1975) d'Henri Verneuil. Vous n'avez sans doute pas oublié l'incroyable poursuite sur le toit du métro de Paris quand le commissaire Letellier traque Minos, le psychopathe tueur de femmes.

Les jeunes années cinéma de Belmondo à ne pas louper

Pour (re)voir les jeunes années de "Bébel" au cinéma, rien de mieux que les années 60 avec Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville avec Emmanuelle Riva au casting. Léon Morin, prêtre ou quand la jeune veuve d'un communiste tué durant l'Occupation succombe au charme d'un beau curé qu'elle croyait défier. Également disponibles sur Netflix : Cartouche, Un homme qui me plaît, L'héritier, Stavisky, L'incorrigible, Le corps de mon ennemi, Le guignolo", Le marginal, Les morfalous ou Le professionnel.