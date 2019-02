publié le 22/02/2019 à 20:24

Les producteurs, réalisateurs et comédiens n'ont plus que quelques heures pour croiser leurs doigts. Les César 2019, c'est aujourd'hui. Qui succédera à 120 battements par minute de Robin Campillo dans la catégorie reine du meilleur film ? Le Grand bain, comédie sociale à succès de Gilles Lellouche et ses 4,2 millions de spectateurs en salles ou Jusqu'à la garde, premier long métrage de Xavier Legrand et film choc sur un sujet de société difficile, les violences conjugales qui a rassemblé moins de 380.000 spectateurs en salles. Ces deux films très différents sont les deux grands favoris pour cette 44ème cérémonie des César.



Deux jours avant l'autre grande cérémonie du cinéma, les Oscars, un César d'honneur sera remis à l'acteur américain de légende Robert Redford, 82 ans, couronné par un Oscar en 1981 pour Des gens comme les autres et par un Oscar d'honneur en 2002.

La cérémonie des César est présidée cette année par l'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas. Pour l'animation et la touche d'humour, c'est sur le comédien Kad Merad qu'il faudra compter puisqu'il occupera le très difficile poste de maître de cérémonie.

Suivez la cérémonie, minute par minute

20h50 - Dernier invité à fouler le tapis rouge, l'homme de la soirée et légende du cinéma américain : Robert Redford. L'acteur va recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière dans quelques minutes.



20h36 - Les stars arrivent peu à peu à la salle Pleyel et passent devant le rang des photographes. Smokings et robes de soirées sont immortalisées. Audrey Fleurot, Monica Belluci, Cécile de France, Lily-Rose Depp, Raphaël Personnaz ou encore le compositeur multi-oscarisé Alexandre Desplat ont répondu présent.



20h00 - Bienvenue dans ce live pour suivre la 44ème cérémonie de César sur RTL et RTL.fr.