C'est le rendez-vous incontournable du cinéma français. Le 22 février 2019, la salle Pleyel à Paris a accueilli la 44e cérémonie des César. Présidée par l'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas, avec le comédien et humoriste Kad Merad en maître de cérémonie, elle a démarré par le traditionnel tapis rouge de stars. Parmi les premiers arrivés à la soirée, le producteur Dominique Besnehard (Dix pour cent), l'actrice Agnès Soral et l'acteur Jean-Luc Hanglade à l'affiche du Grand Bain (8 nominations), l'un des grands favoris de cette soirée.



Au total, 4.303 professionnels du 7ème Art ont désigné leurs coups de cœur de 2018 parmi une longue liste de films, dont 226 éligibles au César du meilleur film, l'un des trophées les plus courus. Parmi les temps forts de la soirée, on retient le César d'honneur qui sera remis à Robert Redford pour l'ensemble de sa carrière et un hommage à Charles Aznavour, décédé en octobre 2018.