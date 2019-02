et Claire Gaveau

publié le 01/02/2019 à 18:52

Le cercueil sur la scène du Théâtre Marigny, au beau milieu du décor féérique de Peau d'âne. Un hommage enchanteur, émouvant et élégant a été rendu ce vendredi 1er février au "géant" des compositeurs français Michel Legrand, en présence de nombreuses personnalités et d'anonymes.



Tour à tour, les amis sont montés sur scène, à côté de lui, pour raconter leur Michel Legrand. Hommage collégial de la troupe de Peau d'âne, hommage musical avec les chansons du maître, hommage engagé et drôle... Tout cela devant Macha Méril, l'épouse du compositeur, au premier rang.

Le cercueil noir a été transporté ici après une cérémonie religieuse de 45 minutes en la Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky à Paris, à laquelle ont notamment assisté Brigitte Macron, Vladimir Cosma et Claude Lelouch. Michel Legrand a ensuite été inhumé au cimetière du Père Lachaise.

