C'est une légende du cinéma américain. Un acteur aux multiples récompenses. Robert Redford, 82 ans, a reçu le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, le 22 février 2019 dans la salle Pleyel à Paris.



Robert Redford, souvent mentionné dans les discours de Kad Merad, le maître de la cérémonie, s'est avancé sur la scène sous les applaudissements nourris du public. Il succède à Penelope Cruz, qui avait été récompensée pour sa carrière lors des César 2018.

L'acteur, qui a reçu une longue standing ovation, s'est confié sur son amour pour Paris et la France à travers une anecdote de sa jeunesse. Robert Redford a raconté qu'il avait alors acheté un béret pour son séjour dans la capitale française. Il était un jeune artiste qui a croqué de nombreux touristes lors de son séjour à Montmartre. "Je me souviendrais toujours de mes expériences en France en tant que jeune artiste. Elles m'ont marqué à tout jamais et je suis très touché par cet immense honneur", a conclu l'acteur.

