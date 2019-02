César 2019 : découvrez le palmarès complet, catégorie par catégorie

publié le 23/02/2019 à 00:19

La 44ème cérémonie des César est terminée. Elle était présidée par l'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas, avec le comédien et humoriste Kad Merad en maître de cérémonie. La soirée a d'ailleurs démarré par son show spectaculaire qui rendu hommage à Queen et Freddie Mercury. L'actrice franco-britannique a ensuite prononcé son discours d'ouverture, véritable déclaration d'amour à la France.



Pour cette édition 2019, Jusqu'à la garde a remporté le César du Meilleur film, ovationné par la salle Pleyel. Kenza Fortas et Dylan Robert, les deux acteurs principaux du film Shéhérazade sont entrés dans la lumière avec les statuettes de Meilleur Espoir Féminin et Masculin. De son côté, l'acteur américain Robert Redford a remporté un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Voici les noms des réalisateurs, films, acteurs et actrices, scénaristes, compositeurs, monteurs, techniciens... gagnants cette année des plus prestigieuses récompenses du cinéma français.

Découvrez le palmarès complet des César 2019

Meilleur Film : Jusqu'à la garde

La Douleur

En liberté

Les Frères Sisters

Le Grand Bain

Guy

Pupille



Meilleure Actrice : Léa Drucker (Jusqu'à la garde)

Élodie Bouchez (Pupille)

Cécile de France (Mademoiselle de Joncquières)

Virginie Efira (Un amour impossible)

Adèle Haenel (En liberté)

Sandrine Kiberlain (Pupille)

Mélanie Thierry (La douleur)



Meilleur Acteur : Alex Lutz (Guy)

Edouard Baer (Mademoiselle de Joncquières)

Romain Duris (Nos batailles)

Vincent Lacoste (Amanda)

Gilles Lellouche (Pupille)

Pio Marmaï (En liberté)

Denis Ménochet (Jusqu'à la garde)



Meilleure Actrice dans un Second Rôle : Karine Viard (Les chatouilles)

Isabelle Adjani (Le monde est à toi)

Leila Bekhti (Le grand bain)

Virginie Efira (Le grand bain)

Audrey Tautou (En liberté)



Meilleur Acteur dans un Second Rôle : Philippe Katerine (Le grand bain)

Jean-Hugues Anglade (Le grand bain)

Damien Bonnard (En liberté)

Clovis Cornillac (Les chatouilles)

Denis Podalydès (Plaire, aimer et courir vite)



Meilleur Espoir Féminin : Kenza Fortas (Shéhérazade)

Ophélie Bau (Mektoub, my love : Canto Uno)

Galatéa Bellugi (L'apparition)

Jehnny Beth (Un amour impossible)

Lily-Rose Depp (L'homme fidèle)



Meilleur Espoir Masculin : Dylan Robert (Shéhérazade)

Anthony Bajon (La prière)

Thomas Giora (Jusqu'à la garde)

William Lebghil (Première année)

Karim Leklou (Le monde est à toi)



Meilleure réalisation : Jacques Audiard (Les frères Sisters)

Emmanuel Finkiel (La douleur)

Pierre Salvadori (En liberté)

Gilles Lellouche (Le grand bain)

Alex Lutz (Guy)

Xavier Legrand (Jusqu'à la garde)

Jeanne Herry (Pupille)



Meilleur Scénario Original : Jusqu'à la garde

En liberté

Le grand bain

Guy

Pupille



César du Public : Les Tuches 3

Taxi 5

Astérix et le Secret de la Potion Magique

Le Grand Bain

La Ch'tite Famille



Meilleure Adaptation : Les chatouilles

La douleur

Les frères Sisters

Mademoiselle de Joncquières

Un amour impossible



Meilleure Musique Originale : Guy

Amanda

En liberté

Les frères Sisters

Pupille

Un amour impossible



Meilleur Son : Les frères Sisters

La douleur

Le grand bain

Guy

Jusqu'à la garde



Meilleure Photo : Les frères Sisters

La douleur

Mademoiselle de Joncquières

Le grand bain

Jusqu'à la garde



Meilleur Montage : Jusqu'à la garde

Les chatouilles

En liberté

Les frères Sisters

Le grand bain



Meilleurs Costumes : Mademoiselle de Joncquières

La douleur

L'empereur de Paris

Les frères Sisters

Un peuple et son roi



Meilleurs Décors : Les frères Sisters

La douleur

L'empereur de Paris

Mademoiselle de Joncquières

Un peuple et son roi



Meilleur Film de Court Métrage : Les petites mains

Braguino

Les indes galantes

Capitaliste

Laissez-moi danser



Meilleur Film d'animation pour un court-métrage : Vilaine fille

Au cœur des ombres

La mort, père et fils

L'évasion verticale



Meilleur Film d'animation pour un long-métrage : Dilili à Paris

Astérix et le secret de la potion magique

Pachamama



Meilleur Film Documentaire : Ni juge, ni soumise

America

De chaque instant

Le grand bal

Le procès contre Mandela et les autres



Meilleur Premier Film : Shéhérazade

Amour flou

Les chatouilles

Jusqu’à la garde

Sauvage



Meilleur Film Étranger : Une affaire de famille (Japon)

3 Billboards (États-Unis)

Capharnaüm (Liban)

Cold War (Pologne)

Girl (Pays-Bas/Belgique)

Hannah (France/Belgique/Italie)

Nos batailles (France/Belgique)