La 44e cérémonie des César a démarré avec beaucoup d'émotion. Kenza Fortas (17 ans) et Dylan Robert (18 ans) ont reçu les César des Meilleur Espoir Féminin et Masculin pour leur prestation dans le film Shéhérazade.





Dans ce film signé Jean-Bernard Marlin, Dylan Robert incarne Zachary, un adolescent de 17 ans rejeté par sa mère, alors qu'il sort de prison. En traînant dans les quartiers populaires de Marseille, il rencontre Shéhérazade (Kenza Fortas). L'adolescente se prostitue. Contre toute attente, ils tombent amoureux et Zachary devient même le proxénète de Shéhérazade et ses amies. Entre la violence, prostitution des mineurs et les guerres des gangs, leur amour survivra-t-il ? Jean-Bernard Marlin réalise un film fort, touchant au cœur de la jeunesse marseillaise des quartiers populaires.

Pour leur premier rôle au cinéma, Kenza Fortas et Dylan Robert, qui se connaissent depuis leur 10 ans, ont impressionné les membres de l'Académie.

Des acteurs débutants

Comme son personnage Zachary, Dylan Robert a été en prison. Quant à Kenza Fortas, elle était déscolarisée, avant d'incarner Shéhérazade. C'est l'éducatrice pénitentiaire de Dylan Robert qui lui a conseillé de passer les premiers essais pour Shéhérazade. Il a réalisé quelques vidéos qu'il a envoyées à Jean-Bernard Marlin. C'est la mère de Kenza Fortas qui envoyé des photos de sa fille à la directrice de casting.

Lors de la remise des prix, les deux acteurs n'ont pas caché leurs larmes. Kenza Fortas a dédié son César à sa mère présente dans la salle, "car c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui et je l'aime de tout mon cœur". De son côté, Dylan Robert a remercié toute l'équipe du tournage sous les applaudissements de la salle. "Pour moi, le fait d'avoir des César, c'est bienvenue dans le monde du cinéma", a conclu le jeune acteur.

