Lors des obsèques de Gianni Versace avec Anna Wintour, Sting et son épouse Trudi Styler et Lady Di (1997)

Lors des obsèques de Gianni Versace avec Anna Wintour, Sting et son épouse Trudi Styler et Lady Di (1997) Crédits : GERARD JULIEN / AFP | Date :

Karl Lagerfeld et Salvador Dali en 1984, lors présentation de la collection printemps-été de Chanel dessinée par Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld et Salvador Dali en 1984, lors présentation de la collection printemps-été de Chanel dessinée par Karl Lagerfeld Crédits : PIERRE GUILLAUD / AFP | Date :

publié le 19/02/2019 à 13:13

C'est l'un des grands noms de la mode qui s'en est allé. Le 19 février, Karl Lagarfeld est décédé. Il laisse derrière lui une immense carrière dans la mode, la haute couture et la photographie.



C'est en 1949 que Karl Lagerfeld décide de devenir styliste, en accompagnant sa mère Elisabeth à un défilé Christian Dior. C'est en arrivant à Paris dans les années 50, qu'il démarre sa carrière en remportant le premier prix ex aequo avec Yves Saint Laurent du Secrétariat international de la laine. C'est là que Pierre Balmain le repère et lui offre un poste d'assistant.

Moderne, médiatique, excentrique, Karl Lagerfeld accède à la notoriété en travaillant pour la maison Fendi (jusqu'à sa mort), mais surtout Chanel. En 1893, la maison de haute couture est au bord de la faillite, "Le Kaiser" parvient à faire rayonner la marque dans le monde. En plus de ses postes de directeurs artistiques, Karl Lagerfeld était un grand photographe de mode, dont l'une de ses plus célèbres égéries est Vanessa Paradis. Il a aussi souvent collaboré avec Inès de la Fressange, premier mannequin à signer un contrat d'exclusivité pour une marque de haute couture.

Décoré par la Légion d'Honneur en 2010, mais aussi de la Médaille de la Ville de Paris (2017), il incarne une partie des univers de la mode et de la haute couture intemporelle.

> Karl Lagerfeld : disparition d'une icône Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : M6 - Ingrid Carré | Date : 19/02/2019