Certes le passe sanitaire a été mis en place et tous les Français n'ont pas encore retrouvé les chemins des salles obscures mais ces dernières ont bel et bien rouvert. Les grands films que nous attendons depuis des mois et des années ont enfin leurs dates définitives de sortie et un monde post-Covid semble enfin se dessiner.

Pour donner envie au public de revenir dans les salles de cinéma (et peut-être de se faire tester ou vacciner pour en profiter, qui sait ?), les producteurs ont décidé de miser sur des armes de destruction massives. Des blockbusters incontournables. Des films qui sont destinés à se voir sur grand écran. On a déjà vu, en France, que le public était prêt à mettre la main au portefeuille et à se soumettre aux protocoles sanitaires pour voir des films très attendus comme Kaamelott : Premier volet ou encore OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire qui ont fait le show pendant l'été.

Pour cette rentrée 2021, Hollywood revient à la charge avec ses super-héros Marvel ses grandes sagas de science-fiction et le plus grand espion du 7e art. De quoi nous redonner le sourire et nous faire rêver à nouveau.

1 - Le film pour briller en société

Drive My Car (18 août 2021)

Nous commençons cette sélection avec le film de Ryusuke Hamaguchi qui a reçu le prix du Meilleur Scénario au festival de Cannes. Ce sera aussi probablement le film le plus confidentiel de cette liste puisqu'il est japonais et que tous les cinémas ne font pas le pari du cinéma d'auteur asiatique. Malgré tout, ce film vaut vraiment la peine que vous tentiez l'expérience.

Il s'agit de l'adaptation brillante d'une nouvelle d'un des écrivains les plus célèbres du monde : Haruki Murakami (Kafka sur le rivage, 1Q84). Le film évoque le parcours d'un acteur et metteur en scène de théâtre qui accepte de monter la pièce Oncle Vania dans un Festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, leurs échanges vont les obliger à faire face à leur passé.

2 - Le film pour les amateurs d'actions et d'arts martiaux

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (1 septembre 2021)

Marvel continue de faire la place belle à la diversité et incorpore toujours plus de nouveaux héros dans son univers. Shang-Chi sera le premier film du MCU consacré à un super-héros asiatique. Dans les comics, ce héros est le fils d'un criminel notoire qui a pu survivre pendant deux millénaires grâce à un élixir de vie. Maître du kung-fu et super espion, Tony Leung (In the Mood for Love) nous promet une avalanche d'actions bien sentie. Le phénomène sera-t-il comparable à Black Panther ?

3 - Le film pour pleurer toutes les larmes de votre corps

Supernova de Harry Macqueen (8 septembre 2021)

Ce film sera d'abord la rencontre entre deux acteurs exceptionnels, Colin Firth et Stanley Tucci, unit par un scénario au pouvoir lacrymal certain. Sam et Tusker vivent ensemble depuis vingt ans et parcourent l'Angleterre dans leur camping-car. La vie du couple a complètement changé il y a deux ans lorsque Tusker a été diagnostiqué de démence précoce. Ils ont rapidement abandonné leurs emplois et ce road-trip met en lumière les divergences des deux hommes sur leurs visions de l'avenir...

4 - Le film pour les mélomanes en manque de légendes

Respect (8 septembre 2021)



Vous reprendrez bien un nouveau biopic ? Jennifer Hudson devient Aretha Franklin dans ce film de Liesl Tommy. Un film a la structure traditionnelle qui retracera la vie de la diva de la soul depuis sa naissance le 25 mars 1942 à Memphis, jusqu'à la gloire.

5 - Le grand spectacle immanquable de la rentrée

Dune (15 septembre 2021)

Dune renaît. Après moult projets, c'est finalement le réalisateur de Premier contact et Blade Runner 2049 qui a eu l'opportunité d'adapter une nouvelle fois la grande saga de l'auteur de science-fiction, Frank Herbert. Adapter Dune est un véritable exploit, seul David Lynch y était arrivé en 1984. Un grand projet, un semi-échec critique et commercial, mais un film toujours culte malgré tout.



En 2021, ce sont Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya ou encore Jason Momoa (des grands noms d'Hollywood associés aux franchises Game of Thrones, DC, Marvel ou Star Wars ainsi qu'au cinéma indépendant), qui auront pour mission de refaire vivre la légende Dune. Si la qualité et le public sont en rendez-vous, nous pourrions bien voir naître un nouveau mythe au potentiel aussi grand que Star Wars.

6 - Le film pour réfléchir à la fin de vie

Tout s’est bien passé (22 septembre 2021)



Un nouveau film signé François Ozon fait toujours parlé de lui, du moins en France. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom d'Emmanuèle Bernheim, narrant sa propre histoire avec son père qui lui avait demandé de l'aider à mourir. Les prestations de Sophie Marceau et André Dussollier ont été saluées par la critique.

7 - Le film pour monter en pression

La Troisième guerre (22 septembre 2021)



Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti forme un trio dans ce film aux enjeux très contemporains. Le film raconte la vie de Léo, un jeune homme qui vient juste de terminer ses classes à l’armée et reçoit sa première affectation : une mission Sentinelle. Il arpenta les rues de Paris, sans rien à faire sinon rester à l’affût d’une éventuelle menace. Angoisse, armée vue de l'intérieur, stress post-traumatique, crainte des attaques terroristes... La Troisième guerre propose une vision de notre société.

8 - Le film si vous voulez sauver le monde (mais n'avez pas de super-pouvoirs)

I Am Greta (29 septembre 2021)

Ce documentaire vous propose de suivre le combat de l'égérie mondiale de l'écologie Greta Thunberg. Figure adulée, contestée, ignorée ou caricaturée, celle qui n'était qu'une enfant d'Europe du Nord avec un intérêt pour les sujets environnementaux a secoué les grands dirigeants de la planète avec ses messages sans concession. Si les rapports du GIEC ne vous font plus rien, ce film très incarné, qui suit les hauts et les bas de son parcours de militant, pourrait peut-être vous faire réfléchir. Ou, au moins, vous faire mieux connaître la jeune fille derrière le symbole.

9 - Le film pour dire au revoir à Daniel Craig dans son impeccable smoking

Mourir peut attendre (6 octobre 2021)



Enfin ! Le James Bond de Cary Joji Fukunaga et dernier film avec Daniel Craig dans le rôle titre va sortir. La sortie du 25e volet des aventures de l'agent 007 a été repoussée de nombreuses fois à cause de la pandémie. Que nous promet ce film d'action ? La rédaction de RTL a épluché pour vous les dernières bandes-annonces pour trouver de nombreux indices sur l'intrigue de ce film avec Rami Malek dans le rôle du grand méchant.

10 - Le film pour revivre les duels du XIVe siècle

Le Dernier duel (13 octobre 2021)

Ridley Scott s'attaque à une histoire française. Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer seront au cœur d'un thriller historique, adaption du livre Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d'Eric Jager. Ce livre et ce film revisitent le duel Carrouges-Legris de 1386, un des derniers duels judiciaires en France. Le film suit le chevalier Jean de Carrouges, de retour après une expédition militaire qui retrouve son épouse, Marguerite de Thibouville. Celle-ci accuse l'écuyer Jacques Le Gris, vieil ami du chevalier, de l'avoir violée. L'homme se dit innocent. Un procès par le combat est décidé entre les deux hommes, pour déterminer la vérité. Mais les enjeux ne se limitent pas à ces messieurs... Si le mari perd le duel, sa femme sera également brûlée vive pour fausse accusation. De quoi vous tenir en haleine.

11 - Le film que nous voulons voir mais qui va être piraté faute de distributeur en France

The Green Knight (date inconnue)

The Green Knight est un film fantastique américano-irlandais écrit, coproduit et réalisé par David Lowery (Les Amants du Texas, A Ghost Story), sorti en 2021... mais pas en France. Faute de distributeur, l'un des films les plus attendus et les plus appréciés par le public et la critique outre-Atlantique n'a toujours pas de date de sortie en France. Les fans risquent, face à ce manque d'ambition, de se tourner massivement vers le piratage alors que l'expérience visuelle mériterait clairement la puissance des très grands écrans de nos salles obscures... Il s'agit de l'adaptation du roman de chevalerie Sire Gauvain et le Chevalier vert. Le film du studio A24 a pourtant un casting de rêve : Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris et Ralph Ineson. Après les succès de Game of Thrones ou de Kaamelott, qui aurait cru qu'un film fantastique fondée sur les légendes arthuriennes avec de telles stars ne trouverait pas preneur en France ?

Et pour plus tard...

Nous aurons l'occasion de vous reparler des grandes sorties de l'automne et de l'hiver un peu plus tard, mais vous pouvez d'ors et déjà inscrire sur votre agenda les dates suivantes :



- 3 novembre 2021 : Les Éternels de l'oscarisée Chloé Zhao (Nomadland) avec Angelina Jolie, Kit Harington et Richard Madden. La nouvelle belle équipe de l'univers Marvel. Le même jour sortira Les Olympiades de Jacques Audiard qui observe la jeunesse d'aujourd'hui en noir et blanc.

- 10 novembre 2021 : Aline, le biopic sur Céline Dion de et avec Valérie Lemercier.

- 17 novembre 2021 : Top Gun: Maverick de Joseph Kosinski avec l'indéboulonable Tom Cruise.

- 24 novembre 2021 : House of Gucci de Ridley Scott avec (excusez du peu) Lady Gaga, Adam Driver et Jared Leto. Que pouvons-nous ajouter que pour que l'affiche vous donne encore plus envie ?

- 1 décembre 2021 : Madres paralelas de Pedro Almodóvar avec son actrice fétiche Pénélope Cruz

- 8 décembre 2021 : le grand remake qui fait frémir Hollywood, West Side Story de Steven Spielberg. Rachel Zegler, Ansel Elgort et Ariana DeBose feront-ils oublier le casting original ?