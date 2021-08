Johnny Depp : après les scandales et les procès, l'acteur sort de son silence

Johnny Depp sort de son silence après des mois de procédure judiciaire et de scandales. L'acteur renvoyé de la franchise Les Animaux Fantastiques après son divorce avec Amber Heard (Aquaman), perdant de son procès en diffamation contre le Sun, a décidé d'accorder son premier entretien au média américain The Sunday Times, le 14 août dernier.

Une interview pour dénoncer l'attitude d'Hollywood à son égard, mais aussi pour parler de son prochain film, Minamata de Andrew Levitas où il incarne le photojournaliste américain William Eugene Smith. Le film est sorti le 12 août dernier au Royaume-Uni et en Irlande, mais n'a pas encore de date de sortie américaine et française. L'acteur assure être "boycotté" par Hollywood depuis ses affres judiciaires. Il ajoute qu'être devenu persona non grata du monde du 7e art est "une absurdité liée aux calculs des médias".

"Il y a des films qui touchent les gens, et cela (la sortie indéterminée du film, ndlr) a un impact sur ceux de Minamata et ceux qui vivent des choses similaires. Et tout ça pour rien… juste à cause du fait que je suis boycotté par Hollywood ? Un seul homme, un seul acteur dans une situation désagréable et compliquée, au milieu de toutes ces années", raconte Johnny Depp.

Si Johnny Depp n'a légalement pas le droit de s'exprimer sur ses affaires judiciaires, dont il attend un nouveau rebondissement sur les dépenses faites par Amber Heard de leur accord à l'amiable du divorce, l'acteur parle de "cinq années surréalistes" depuis qu'il a été accusé par son ex-femme de violences conjugales.

Il remercie ses fans qui l'ont toujours soutenu

Johnny Depp n'a pas manqué de remercier ses soutiens loyaux, ses fans depuis le début. "Ils ont été toujours mes employeurs. Ils le sont tous. Ils achètent les billets de cinéma et les goodies. Ce sont eux qui rendent les studios riches, mais ces derniers ont tendance à l'oublier, contrairement à moi", décrit l'acteur.

"Je suis fier d'eux (ses fans, ndlr) grâce à ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire la vérité. Celle qui essaye de faire passer et qui n'est pas connue du grand public. C'est une longue route qui devient tortueuse et parfois stupide, mais ils restent de mon côté et c'est pour eux que je me bats. Jusqu'à la fin. Quoiqu'il arrive", ajoute Johnny Depp. Le 22 septembre prochain, il recevra la distinction d'honneur du festival, le prix Donostia, du festival de Saint-Sébastien en Espagne.