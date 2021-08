Instagram s'excuse après avoir retiré l'affiche du film de Pedro Almodovar

Instagram via Facebook a présenté ses excuses au réalisateur Pedro Almodovar. Le 9 août dernier, l'affiche de son prochain film, Madres Paralelas, représentant un téton d'où pend une goutte de lait, avait été retirée du réseau social. Cet acte de censure avait provoqué un tollé en Espagne et sur les réseaux sociaux.

Le 11 août, Instagram a fait son mea culpa via une porte-parole de Facebook : "Nous avions d'abord retiré plusieurs publications avec cette image pour violation de nos règles sur la nudité", déclare-t-elle à l'AFP. "Nous faisons toutefois des exceptions afin d'autoriser la nudité dans certains cas, comme lorsqu'il y a un contexte artistique clair. Nous avons donc rétabli les publications partageant l'affiche du film d'Almodovar sur Instagram, et nous sommes vraiment désolés pour toute confusion", ajoute-t-elle. Instagram est régulièrement critiqué pour ses censures sur les tétons et dans certaines publications sur l'allaitement.

Javier Jaen, l'auteur de l'affiche de Madres Paralelas, avait écrit sur les réseaux sociaux : "Honte à vous Instagram". Le film avec Penélope Cruz, Rossy de Palma et Aitana Sánchez-Gijón, sortira le 10 septembre prochain en Espagne et fera l'ouverture de la 78e édition de la Mostra de Venise, qui se tient du 1er au 11 septembre.