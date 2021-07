Festival de Cannes : de quoi parle “Titane” de Julia Ducournau, film Palme d’or ?

Le palmarès du festival de Cannes divise. Le jury présidé par le réalisateur américain Spike Lee a décerné samedi 17 juillet la Palme d'or à la Française Julia Ducournau, benjamine de la compétition à 37 ans, pour son film Titane. Un thriller particulièrement violent, un peu dérangeant même.

Il y avait plusieurs scenarii sur la table, Spike Lee et son jury ont choisi celui du bizarre, du complexe, du cinéphile. La Palme d'or accordée à Titane symbolise cette décision radicale : remettre le plus prestigieux des trophées à un film qui a divisé la croisette et qui déroute les spectateurs.

Titane fait clairement déborder le niveau d'hémoglobine, aussi fiévreux que radical, difficilement regardable pour certains. Ce film furieux et parfois gore avec l'acteur français Vincent Lindon, évoque à la fois l'hybridation femme/machine, d'amour pour les voitures et de quête de paternité. L'héroïne fait littéralement l'amour avec des voitures et tue des hommes au pic à cheveux. Son corps est comme hanté par une masse de métal qui grandit dans son ventre tandis qu'elle sue et saigne de l'huile de moteur.

Julia Ducournau a remercié le jury d'avoir "reconnu le besoin avide et viscéral que nous avons d'un monde plus fluide et plus inclusif", et "d'appeler à plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies". "Merci aussi au jury de laisser rentrer les monstres".

Le film est sorti mercredi dernier, le 14 juillet, au cinéma. Il est interdit au moins de 16 ans.