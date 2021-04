VIDÉO - "West Side Story" dévoile sa bande-annonce en marge des Oscars

West Side Story | Official Teaser

publié le 26/04/2021 à 13:10

Quel meilleur moment que la soirée des Oscars pour dévoiler sa bande-annonce ? C'est manifestement le cadeau que souhaitait faire Steven Spielberg aux amoureux du septième art qui se languissent de pouvoir retourner dans les salles obscures, les vraies, pas nos salons avec les rideaux fermés. Une belle bande-annonce du remake de la comédie musicale culte West Side Story a été dévoilée dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 avril 2021. Le tout Hollywood était alors les yeux rivés sur la cérémonie des Oscars.

Initialement annoncé en décembre 2020 dans les salles, West Side Story fait partie de ces films retardés par la pandémie. Le long métrage sortira finalement en décembre 2021 au cinéma. Steven Spielberg va pouvoir peaufiner chaque seconde de son montage pendant encore quelques mois et, qui sait, peut-être remporter quelques statuettes aux Oscars 2022.

Il faut dire que la version de 1961 que tout le monde connaît continue de marquer l'histoire du cinéma. Le film de Jerome Robbins et Robert Wise avait remporté 10 Oscars à l'époque propulsant la comédie musicale pensée pour Broadway au panthéon du septième art. Meilleur film, meilleure réalisation et deux prix d'interprétation pour les inoubliables seconds rôles George Chakiris (Bernardo) et Rita Moreno (Anita) que Steven Spielberg a rappelé pour un nouveau rôle dans cette version 2.0 de West Side Story.