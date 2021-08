"Evangelion" : anime, films, mangas... Dans quel ordre découvrir l'œuvre culte ?

Dans le monde de l'animation japonaise, Neon Genesis Evangelion (surnommé Evangelion ou simplement Eva) figure au Panthéon. Même celles et ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à ce medium ont entendu parler de cette série ou aperçu au moins l'un de ses visuels iconiques. Il faut dire que les robots géants imaginés par Hideaki Anno au milieu des années 90 a marqué une génération tout entière.

Pour la nouvelle génération, l'œuvre est certes culte mais peut-être datée. Seule la sortie sur telle ou telle plateforme de streaming permet de réellement faire renaître des œuvres. C'est le cas d'Evangelion dont l'animé est ressorti sur Netflix il y a peu. Mais Evangelion, ce n'est pas que des robots géants, un ado déprimé et une fin très mystérieuse. C'est toute une collection d'œuvres complémentaires, de films, de suites, de reboots.

Après Netflix, c'est Amazon Prime qui met les robots géants sur le devant de la scène en proposant à ses abonnés de découvrir les films Evangelion. La dernière sortie porte un nom particulièrement alambiqué : Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time. Une succession de chiffres qui ont l'avantage de faire très futuriste mais qui n'aident pas vraiment le public à y voir clair.

Un bon ordre pour plus d'impact

Si sur le papier, vous pouvez commencer par n'importe quel film, série ou manga (en 14 volumes chez Glénat) pour vous plonger dans l'univers, vous profiterez au mieux de la saga en suivant un ordre (qui n'est pas gravé dans le marbre). En respectant cette chronologie, les références et petits détails pourraient avoir plus d'impact sur vous.

Tout d'abord vous pouvez commencer par l'ouvre de base : la série animée en 26 épisodes que vous pourrez retrouver sur Netflix. Netflix vous propose aussi des films : Death and Rebirth (ou Death(True)² dans sa version director's cuts) qui est un récap' inutile si vous avez déjà vu la série ou que vous comptez la voir, ce que nous vous conseillons. Regardez plutôt le film The End of Evangelion.

Pour voir la suite des films, il vous faudra basculer de plateforme pour aller chez Amazon Prime où vous trouverez une collection de plusieurs films que l'on peut rassembler sous l'appelation Rebuild of Evangelion. Auparavant des exclusivités japonaises, le public mondial peut désormais les découvrir. Là il suffit de suivre, à peu près, les numéros dans les titres toujours très confus de ces films (mais là est le charme d'Evangelion) : Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone puis Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance puis Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo et enfin Evangelion: 3.0+1.0 [donc 4.0 pour être plus clair, ndlr] Thrice Upon a Time.

Ces films sortis entre 2007 et 2021 proposent une animation très cinématographique, de nouveaux personnages, scènes, fins et une relecture complète de l'œuvre. Nous vous laissons notamment découvrir le dernier film où notre Tour Eiffel bien aimée tient un rôle bien particulier. Le public français sera aux anges...