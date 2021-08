Marvel : qui sera le prochain Captain America au cinéma après Chris Evans ?

Le bouclier de Captain America dans "Falcon and The Winter Soldier"

Si vous n'avez pas un abonnement à la plateforme Disney+ et que vous avez raté la diffusion de la série Falcon and the Winter Soldier, vous serez peut-être surpris. D'ailleurs, si vous préférez vivre l'expérience Marvel telle qu'elle a été conçue, nous vous conseillons de ne pas aller plus loin dans votre lecture et de regarder les épisodes de cette série dont l'enjeu principal est : qui sera le prochain Captain America ?

Si vous avez regardé la série, alors cette nouvelle ne sera qu'une confirmation. L'acteur Anthony Mackie, qui jouait le super-héros volant Falcon dans le Marvel Cinematic Universe, sera le remplaçant de Chris Evans dans le rôle de Captain America. Il s'agit d'un passage de témoin (ou plutôt de bouclier) et pas d'un remplacement. Anthony Mackie ne jouera pas le personnage de Steve Rogers, mais sera toujours Sam Wilson.

D'après le magazine américain Deadline, l'acteur a signé son contrat pour être le nouveau Captain America et continuer à porter le fameux bouclier en vibranium dans le prochain Captain America 4 au cinéma. Ce fil n'a pas encore commencé sa production, Marvel recherche toujours un réalisateur.