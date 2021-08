Annecy : plusieurs malaises dans un cinéma lors de la diffusion d'"OSS 117"

Jean Dujardin et Pierre Niney dans "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire"

Les causes de l'incident demeurent inconnues. Au cinéma Pathé d'Annecy, la diffusion du dernier opus d'OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique noire, ne s'est pas du tout déroulée comme prévu le 4 août dernier. De nombreux spectateurs étaient venus voir les nouvelles aventures d'Hubert Bonisseur de La Bath, avant que la salle ne soit évacuée aux alentours de 21h.

La salle 8, où était diffusé le film, a soudainement été envahie par un gaz inconnu, la rendant irrespirable pour les personnes à l'intérieur. Une vingtaine de personnes ont même été victimes de malaises, raconte le Dauphiné Libéré. Les pompiers ont dû évacuer toute la salle, qui était complète. Par mesure de précaution, toutes les autres séances ont été annulées dans la soirée du 4 août.

Un spectateur a été évacué à l'hôpital. "Ils nous ont demandé de sortir dans le calme, il y a eu un peu de stress car on ne savait pas pourquoi", confie un spectateur au quotidien régional. "On n'a pas senti d'odeur, l'image s'est figée et la police est entrée", explique-t-il.