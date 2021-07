Cannes 2021 : Jacques Audiard raconte l'amour d'aujourd'hui avec ses Olympiades

Avant dernier jour de compétition au Festival de Cannes... L'événement mercredi 14 juillet c'était le retour sur la Croisette du réalisateur Jacques Audiard avec Les Olympiades, comédie dramatique en noir et blanc tournée au cœur du XIIIe arrondissement de Paris. L'histoire de quatre jeunes adultes... Trois filles, Emilie, Nora et Louise et un garçon Camille... Toutes et tous vont s'aimer sans vraiment parvenir à se le dire ou à se le prouver... C'est brut, cruel, rude, sensuel...

"C'est une comédie, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait par hasard. ca nécessite un certain travail d'écriture. C'est très drôle, très ironique, avec beaucoup d'esprit, analyse Jacques Audiard au micro de RTL. Je ne sais pas ce qui relève de la fiction ou d'une version idéalisée de ma part. Ma nuit chez Maud m'a beaucoup marqué. Comment un homme et une femme vont parler tout une nuit et, au bout de ça, ils ne se prendront pas. Aujourd’hui c'est un peu l'inverse qui est proposé. Contrairement au précepte des mamans, on couche le premier soir. Mais est-ce qu'il y a un discours amoureux après ? Je postule le fait que même dans cette consommation amoureuse, il peut y avoir l'Amour".

Quand ils sont physiquement l'un à l'autre, les personnages des olympiades n'arrivent pas à bien communiquer. en revanche, grâce à l'intermédiaire de la technologie et d'un écran, ils arrivent à bien mieux s'exprimer. "Le virtuel est un gros libérateur de parole", note le cinéaste.

Pourquoi choisir ce lieu de Paris qui n'a rien de la carte postale ? "J'ai longtemps vécu dans le XIIIe et c'est le quartier qui a le plus bougé avec des mouvements de modernité architecturale incroyable, contre-Haussmannienne. C'est très graphique et la dalle des olympiades offre un vrai brassage", confiait Jacques Audiard. Les Olympiades de Jacques Audiard sortira au cinéma le 3 novembre prochain.