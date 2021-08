Trois minutes tout pile. Les fans de Marvel vont pouvoir sauter de joie en découvrant les images inédites du prochain film Les Éternels (Eternals) qui viennent d'être dévoilées ce 19 août 2021. Après des premières images plutôt mystérieuses qui présentaient ces nouveaux super-héros (et son casting incroyable Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, les deux stars de Game of Thrones Richard Madden et Kit Harington...), Eternals nous en dit plus sur les enjeux du film.

L'intrigue d'Eternals est désormais plus claire. Ce groupe de gardiens discrets qui défendent l'humanité contre les Déviants doit affronter une menace directement liée à la défaite de Thanos dans Avengers : Endgame. La victoire de nos héros et le sacrifice ultime d'Iron Man semble avoir provoqué un influx d'énergie capable de provoquer un phénomène baptisé l'Émergence.

Cette Émergence est matérialisée par la chute d'une petite comète sur Terre. Les théories sont nombreuses : il peut s'agir de l'arrivée de Scarlet Witch (vue dans Wanda/Vision, cela collerait avec l'explosion rouge de magie du chaos que l'on aperçoit dans le trailer). Il peut s'agir de la naissance d'Adam Warlock prophétisée depuis une scène post-générique des Gardiens de la Galaxie. Il peut aussi s'agir d'une nouveauté pour le MCU : le réveil des Déviants qui dormaient sur la Terre, un événement cataclysmique dirigé par les Célestes (que l'on aperçoit enfin) et qui vont juger si l'Humanité mérite de continuer son évolution naturelle... Toujours est-il que ça ne sent pas bon pour la planète Terre...

Les Éternels vont avoir 7 jours pour sauver le monde, ce qui nécessite qu'ils travaillent ensemble (et ce n'est pas gagné) et qu'ils agissent au lieu d'observer...

On remarque aussi que la réalisatrice Chloé Zhao (qui vient tout juste de recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation pour son Nomadland) continue de creuser son sillon esthétique. La lumière crépusculaire, les décors naturels, l'Amérique rurale peuplent sa vision. L'esprit Marvel avec sa débauche d'effets spéciaux, de combats spectaculaires et de petites blagues est aussi toujours présent. Rendez-vous le 3 novembre au cinéma pour en voir plus.