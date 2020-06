"13 Reasons Why", "Star Trek", "You"... Les 10 films et séries ciblés par les hackers

Découvrez les séries et les films les plus nocifs pour vos ordinateurs

27/06/2020

Pendant le confinement, la consommation de vidéos en ligne a fortement augmenté. Et a fait le bonheur des hackers, comme le révèle une étude McAfee, l'entreprise de cyber-sécurité.

"Avec les règles liées à la crise sanitaire, c’est de plus en plus sur le Web que les consommateurs se divertissent. Cela crée un terrain idéal pour la criminalité en ligne", démarre Lam Son Nguyen, Partner Product Manager, Mobile and ISP chez McAfee en France. Il poursuit : "L’Histoire prouve que les cybercriminels adaptent leurs stratégies d’escroquerie aux tendances et comportements de consommation. Les utilisateurs doivent donc rester vigilants afin d’éviter les sites Web malveillants. Ceux-ci peuvent installer des malwares sur leurs appareils ou leur voler des informations personnelles et mots de passe".

Quels sont alors les films et les séries les plus à risque pour votre ordinateur lors d'un téléchargement ? McAfee a réussi à créer le top 10 des contenus les plus vérolés en se basant sur l'analyse d'une centaine de titres, actuellement disponibles sur les plates-formes de streaming comme Netflix.

"13 Reason Why" est la série la plus à risque

Presque sans surprise, les séries Netflix téléchargées illégalement sont celles qui sont le plus ciblées par les cybercriminels. En première position, 13 Reasons Why, dont la dernière saison est actuellement sur la plate-forme, véritable phénomène pour avoir parlé de harcèlement, viol et suicide chez les adolescents. Viennent ensuite Sex Education, pépite britannique avec un discours libre et décomplexant sur la sexualité, Stranger Things, la série qui vous plonge dans un univers rétro-fantastique. En quatrième et cinquième position, You avec Penn Badgley (Gossip Girl) dans le rôle glaçant d'un stalker et Riverdale, basé sur les personnages d'Archie Comics.

Les autres séries du classement sont Skins, série emblématique des années 2000, True Detective récompensée, entre autres aux Critics' Choice Television Awards, Ozark (Nettlix), Mindhunter (Netflix) sur l'histoire des plus grands serials killers et Elite (Netflix), série espagnole qui mélange Gossip Girl au meurtre.

Les films Netflix particulièrement visés

Là aussi, les contenus Netflix sont les plus appréciés des hackers. Comme le révèle le top 10 de McAfee, les longs-métrages visés sont principalement visés avec en première position le film turc Kogustaki Mucize qui a fait pleurer les spectateurs et les spectatrices, suivi par Entre ciel et terre (Tigertail) sur l'histoire d'une famille taïwanaise dans les années 50 et War Machine avec entre autres Brad Pitt.

En quatrième position, toujours sur Netflix, le thriller Serenity avec Anne Hathaway et Matthew McConaughey, le cultissime Star Trek. Pendant la période de coronavirus, les films catastrophes avec des virus dévastant le monde et transformant les populations en zombies ont eu du succès à l'instar de Je suis une légende avec Will Smith. En 7e et 10e positions, on trouve deux thrillers espagnols Chez moi et La Plateforme. Les Affranchis de Martin Scorsese est le 9e film le plus visé par des cyberattaques et La cérémonie de Claude Chabrol est 8e.